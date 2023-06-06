السعودية تحقق تقدماً في مشاريع المسار الرياضي

أعلنت مؤسسة المسار الرياضي في المملكة العربية السعودية أنها تحرز تقدماً في المناطق الترفيهية والعمرانية في المشروع الضخم في العاصمة الرياض، كما أوردت مجلة “ميد”.

وتخطط مؤسسة المسار الرياضي في المملكة العربية السعودية للعمل مع المقاولين على أساس تعاوني للمباني الشهيرة التي تعد جزءاً من أطول منتزه في العالم يمتد عبر وسط الرياض.

وقال أنتوني أيكنهيد، رئيس قطاع التنفيذ والمشاريع في مؤسسة المسار الرياضي ، خلال مؤتمر «ميد» للمشاريع الضخمة السعودية 2023 في الرياض، “لا يزال هناك العديد من مشاريع البنية التحتية والبناء الأيقونية في مرحلة التصميم، وسنبحث عن شركاء بناء مرموقين للانضمام إلينا على أساس تعاوني في هذه الرحلة الرائعة”.

وتشمل الوجهات الشهيرة المخطط لها للتطوير: منتزه الرمال الرياضي، منطقة الفنون، منطقة وادي اليسن، منطقة وادي حنيفة، المنطقة الترفيهية، منطقة وادي السلي، المنطقة البيئية.

ويسهم المسار الرياضي في تشجيع السكان على إتباع أنماط حياة صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات “رؤية المملكة 2030 “.

وقال أيكنهيد : “سيتم توزيع المشروع عبر مناطق مختلفة داخل المنتزه ، وسيتم تقسيم المسار الرياضي إلى مناطق شوارع لتحقيق أقصى قدر من الميزات الفريدة ومناطق الجذب التي تقدمها المدينة. وستوفر كل منطقة وجهة مختلفة ومجموعة مختلفة من الفرص للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن نحرز تقدما مبكرا جيدا في إنجاز هذه المناطق. وقد بدأ البناء بالفعل في منطقة وادي حنيفة في موقع الجسر ومنطقة الفنون والمنتزه. كما بدأنا العمل في نفق الأمير تركي والملك عبد العزيز”.