بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، حديثاً، في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة ضمن جهودها في تمكين مزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة وتسهيل إجراءات وصولهم إليها بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك: www.nusuk.sa، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

زيارة سياحية

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت بالتكامل مع الجهات المعنية، في وقت سابق، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم إلى السعودية.

وتواصل الحج والعمرة تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، والشخصية لأحد السعوديين، والسياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق نُسك.

عدم اشتراط محرم

تأتي تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن ضمن حُزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخراً، ومن بينها تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63 بالمئة مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وعدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.