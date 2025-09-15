السعودية.. الإيجارات ترفع التضخم إلى 2.3% في أغسطس، الأعلى منذ يوليو 2023

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الاثنين أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 2.3% مقارنة بالعام الماضي، وتسارع معدل التضخم خلال شهر أغسطس 2025، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع في 25 شهراً منذ يوليو 2023. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتظهر البيانات أن الزيادة جاءت بشكل رئيس نتيجة ارتفاع كلفة وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.8%، ويعود ذلك بالأساس إلى صعود الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 7.6%، وهي النسبة ذاتها التي انعكست على الإيجارات التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيسي. كما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.1%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 1.5%. ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 4.7%. وأسعار النقل بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع أسعار نقل الركاب بنسبة 5.3%. في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية بنسبة 0.3%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2025، مدفوعاً بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%.

