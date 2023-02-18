أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم السبت، أنه يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي باستيراد 25 سيجارة إلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه يسمح باستيراد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة بحد أقصى 125 جهازاً كل ثلاثة أشهر للفرد.

ونصحت بالاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات للسلع المستوردة من خلال الرابط.

ما كمية السجائر والمعسل المسموح إدخالهما إلى السعودية؟

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت، في أغسطس/آب 2022، الكمية المسموح باستيرادها من السجائر للمسافر البالغ غير المتردد القادم إلى السعودية بـ 200 سيجارة (كرز واحد) بينما الكمية المسموح استيرادها من المعسل هي 500 جرام.

وأكدت الهيئة، آنذاك، أنه في حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح، حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى 2400 سيجارة و3 كيلو معسل كل ثلاثة أشهر.