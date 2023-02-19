الزلازل هل تسببها حركة الكواكب؟

منذ حدوث زلزال تركيا المُدمر، خطف الخبير الجيولوجي الهولندي فرانك هوغربيتس الأضواء. إذ بدا أنه قد تنبّأ بشكل صحيح بالهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها بفضل حساباته الفلكية. ويؤكد الهولندي أن للكواكب وللقمر دوراً هاماً في حدوث الزلازل.

وجاء في تغريدة الخبير الهولندي في 3 شباط / فبراير على حسابه على “تويتر” : “عاجلاً أم آجلاً، زلزال بقوة 7.5 درجة في منطقة تركيا والأردن وسوريا”. وقد شاهده منذ ذلك الحين أكثر من 58,5 مليون شخص، حيث شكك الكثيرون في جدية هذا “التنبؤ” بناءً على اعتبارات فلكية.

وأعلن هوغربيتس عن وجود خطر زلزالي كبير في حوالي 5 و 6 فبراير، بناءً على الحسابات التي تنطوي على قوى جذب القمر والشمس وعطارد والمشتري. اعتبره البعض دليلاً على أنه يمكن التنبؤ بالزلازل، وأن علم الفلك هو مساعدة موثوقة للجيوفيزيائيين.

فهل من الممكن حاليا التنبؤ بشكل دقيق بالزلازل قبل وقوعها؟

إن فكرة أن القوى المشتركة للقمر (القريب بشكل خاص) والشمس (الضخمة بشكل خاص) يمكن أن يكون لها تأثير هامشي – وهذه هي الكلمة المهمة – على الزلازل ليست سخيفة في حد ذاتها.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

وتتسبب “قوى المد والجزر” المنسوبة إلى القمر (وإلى حد أقل إلى الشمس) في تشوه طفيف للأرض الصلبة، وليس فقط الكتل المحيطية، في ظاهرة تُعرف باسم “المد الأرضي”. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خلص العمل الإحصائي الذي تم إجراؤه لعدة مناطق من العالم إلى أن نسبة الزلازل منخفضة الحجم لم ترتفع عندما كانت قوى المد والجزر أعظم (عندما تتزامن مواقع الأرض والقمر والشمس، إما في القمر الكامل أو القمر الجديد) .

وفي مناطق أخرى ، يبدو أن الارتباطات موجودة. ووفقًا لدراسة يابانية منشورة في عام 2016 في مجلة Nature Geoscience، يبدو أن التأثير موجود أيضاً للظواهر الزلزالية ذات الحجم الأكبر. بعد تحليل أكثر من 10 آلاف هزة أرضية بقوة 5.5 درجة، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن الزلزال الذي يبدأ عندما تكون قوى المد والجزر أكبر لديه خطر أكبر من الناحية الإحصائية للوصول إلى أو تجاوز حجم 8. ومع ذلك، حذر المؤلفون من الاستقراء المتسارع. كما توصلت دراسة في المجلة نفسها إلى خلاصة من قبل الباحثين مفادها بأنه “حتى لو تم تعزيزه قليلاً بالمد والجزر، فإن احتمال وقوع زلزال في يوم معين في منطقة معرضة للزلازل يظل منخفضاً للغاية، أضعف من أن نتحرك على هذا الأساس”.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وتؤكد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) على موقعها على الإنترنت أن “العديد من الدراسات الحديثة قد وجدت علاقة بين المد والجزر الأرضية وأنواع معينة من الزلازل”. وتشير على وجه الخصوص إلى العمل الذي يشير إلى أنه “من المرجح أن تكون الزلازل على صدوع دفع ضحلة، بالقرب من حواف القارات وفي مناطق الاندساس تحت سطح البحر. […] المد والجزر (سطح الأرض الذي يرتفع وينخفض ​​ببضعة سنتيمترات) وخاصة مد المحيطات (سطح المحيط الذي يرتفع وينخفض ​​بمقدار متر أو أكثر) يزيد ويقلل من الضغط المحاصر في الضحلة، تغرق الصدوع بالقرب من حواف القارات وفي مناطق الاندساس. مع انخفاض الضغط المحاصر، يتم ارتخاء الصفائح ويزيد احتمال انزلاقها. يزداد الاحتمال بنحو ثلاثة أضعاف خلال المد والجزر”. ومع ذلك ، فإن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تكبح على الفور أي محاولات للتنبؤ، “عليك أن تدرك أن الاحتمال الأساسي صغير جداً في مكان معين وفي سنة معينة (يطلق عليه جزء من نسبة مئوية)، وبالتالي فإن زيادة هذا الاحتمال الضئيل بمقدار ثلاثة أضعاف خلال المد والجزر العالية لا يزال يعطي قدراً ضئيلاً للغاية لاحتمال حدوث زلزال”.

يصر ميشال كامبيلو على حقيقة أن الظاهرة المرتبطة بالمد والجزر هنا “ضعيفة للغاية” ، وأن هذه “تمثل فقط تقلباً ضعيفاً للقيود: لن نتوقع الزلازل الكبيرة بشكل عام معهم. يتذكر الجيوفيزيائي في مروره بقضية ابن براوننج، التي سميت على اسم أحد الهواة الذي أعلن، في ضوء حسابات المد والجزر والاعتبارات الفلكية، عن وقوع زلزال كبير جداً في وسط الولايات المتحدة في 3 كانون الأول / ديسمبر 1990. ورغم الإثارة التي حصلت عبر وسائل الإعلام، لكن الحقائق أثبتت خطأ هذه الحسابات.

مؤشرات سابقة لوقوع الزلزال

وتلاحظ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تنبؤات غير العلماء تندمج على الشبكات الاجتماعية عندما تُلاحظ الأحداث التي تعتبر “سابقة للزلازل”: “عدد كبير من الهزات الأرضية الصغيرة، زيادة في كميات الرادون في المياه المحلية، سلوك حيواني غير عادي. لسوء الحظ، تحدث معظم هذه الإشارات بشكل متكرر دون أن يتبعها زلزال، لذا فإن التنبؤ الحقيقي غير ممكن”.