الرياض مقراً لشركة الأزياء العالمية جاي إيل، وأميرة سعودية تتولى رئاستها

صناعة الأزياء الفاخرة تدخل بقوة إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للموضة مع إعلان علامة جاي إيل ( JAY3LLE)، المتخصصة في الأزياء الرياضية الفاخرة، عن نقل مقرها الرئيسي العالمي من نيويورك وباريس إلى الرياض لتفتتحه في نوفمبر القادم. وتزامنت هذه الخطوة الاستراتيجية مع تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيسة تنفيذية للعلامة، في خطوة تؤكد على تعزيز القيادات النسائية في القطاع الإبداعي بالمملكة. وتأسست جاي إيل على يد الخبيرين السويديين يوهان وبلو ليندبرغ، مؤسسي علامات عالمية مرموقة مثل ديزل DIESEL و جاي لندنبرغ J.Lindeberg، وتقدم العلامة رؤية تجمع بين الفخامة العصرية والابتكار، مستلهمة بشكل رئيسي من رياضة الغولف. ونقلت تقارير أن العاصمة السعودية الرياض أصبحت بوابة للمستقبل وطموح الجيل الجديد.

ونقلت تقارير عن الأميرة نورة بنت فيصل تأكيدها أن اختيار الرياض لم يكن مصادفة، بل هو قرار استراتيجي يرتبط بزخم العاصمة الاقتصادي والثقافي ضمن إطار رؤية 2030، والقوة الشرائية المتنامية للشباب والجيل Z في المملكة. وأشارت إلى أن العلامة تسعى إلى “بلورة هوية تحمل ملامح المملكة الجديدة، تعكس طموحات الجيل السعودي الشاب وتفتح المجال أمام المواهب المحلية”. و استحوذت السعودية عام 2024 على أكثر من نصف مبيعات السلع الفاخرة في المنطقة. وهناك ارتباط وثيق بالرياضة ودعم رؤية المملكة للغولف يتجاوز ارتباط JAY3LLE برياضة الغولف حدود الموضة، حيث تُعد “غولف السعودية” من أبرز المستثمرين في العلامة، مما يعكس العلاقة الراسخة بين العلامة والدعم الواسع الذي تحظى به هذه الرياضة في المملكة. وتدرس العلامة أيضاً استلهام عناصر من رياضات أخرى مثل البادل والتنس لتعزيز تنوع تصاميمها وترسيخ هويتها كخيار متكامل لأسلوب حياة عصري. وتخطط JAY3LLE للتوسع تدريجياً انطلاقاً من المملكة نحو أسواق الخليج وآسيا، معتمدة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشراكات استراتيجية لضمان نمو مدروس وعالمي.