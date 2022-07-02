سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسعالم المسافر

الخطوط السعودية تطلق رحلاتها إلى جزيرة ميكونوس اليونانية من الرياض

سامر باطر by سامر باطر

أطلقت الخطوط السعودية رحلاتٍ مباشرةٍ بين المملكة وجزيرة ميكونوس اليونانية، في إطار تقديم مزيد من الخيارات لضيوفها إلى الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً على السفر، حيث ستسيّر ثلاث رحلاتٍ مباشرةٍ أسبوعياً ابتداء من الأول من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس من العام 2022م بحسب وكالة الانباء السعودية.
وأعدّت الخطوط السعودية احتفالاً بإطلاق الرحلات الموسمية في صالة الفرسان الدولية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور كل من سفير الجمهورية اليونانية بالرياض أليكس كونستانتوبولوس ونائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي .
ومن المقرر تشغيل مسار الرحلات الجديد بواقع ثلاث رحلاتٍ أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، حيث تستغرق الرحلة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار ميكونوس مافروغينوس حوالي 3 ساعات و55 دقائق .
ولقد اختارت “السعودية” للرحلات الجديدة من ميكونوس وإليها الطائرة إيرباص A320، التي تحتوي على 20 مقعداً على درجة الأعمال، إضافة إلى 90 مقعداً على درجة الضيافة, ويمكن لجميع الضيوف على متن الطائرة الاستمتاع بنظام السعودية للترفيه الجوي الذي يضم أكثر من 5,000 ساعة ترفيه، إلى جانب خدمة الإنترنت أثناء الرحلة .


وبهذه المناسبة أعرب نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي عن سعادته بإطلاق الرحلات الموسمية لجزيرة ميكونوس قائلاً: “نسعى من خلال تدشين مسار الرياض ميكونوس الجديد إلى تعزيز جهودنا لربط ضيوفنا بوجهات السفر الأكثر طلباً في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز اتصال المملكة بالعالم .
كما أن هذه الخطوة تؤكد التزامنا بأن نكون “أجنحة رؤية 2030″، ونسهم بفاعلية في دفع قطاع السفر والسياحة في المملكة لمزيدٍ من النمو والازدهار”.
وتعد ميكونوس أحد أشهر الجزر اليونانية، وتتميز بموقعها الذي يتوسط مجموعة جزر سيكلاديس في بحر إيجة، وهي تعرف بشواطئها الساحرة، وتنوع مرافقها، وأنشطتها السياحية، فضلاً عن الأطباق المتوسطية الشهية .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...