سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإمارات، مواعيد صلاة عيد الأضحى

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإمارات في مختلف المناطق

وتظهر مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارات الدولة لعام 1444هـ /2023 مـ. وفقاً لما نشرته الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، جاءت المواعيد على كما يلي:

عيد الأضحى 2023، إليك مدة ومواعيد الإجازات في معظم الدول العربية

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...