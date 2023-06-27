الإمارات، مواعيد صلاة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإمارات في مختلف المناطق

وتظهر مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارات الدولة لعام 1444هـ /2023 مـ. وفقاً لما نشرته الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، جاءت المواعيد على كما يلي: