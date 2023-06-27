الإمارات، مواعيد صلاة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإمارات في مختلف المناطق وتظهر مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارات الدولة لعام 1444هـ /2023 مـ. وفقاً لما نشرته الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، جاءت المواعيد على كما يلي: اشترك في نشرتنا اليومية لتصلك عبر البريد الإلكتروني أوافق على الشروط والبنود توقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة 1444 هـ /2023 مـ . ..#أوقاف_الإمارات #awqafuae #الامارات#الحج #عيد_الاضحى #مواقيت_الصلاة#عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/cTE9aSYipd— أوقاف.الإمارات (@AwqafUAE) June 27, 2023 عيد الأضحى 2023، إليك مدة ومواعيد الإجازات في معظم الدول العربية سامر باطر تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا سامر باطر محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد... More by سامر باطر