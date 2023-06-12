سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات، إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية حتى 3 يوليو

سامر باطر by سامر باطر
لقطة لجامع الشيخ زايد في أبو ظبي تصوير جوديث كون Judith Kuhn

نشر الحساب الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات تفاصيل إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية وهي تبدأ يوم 9 وحتى 12 ذي الحجة، أي تستمر حتى 3 يوليو.

ويتزامن عيد الأضحى هذه السنة مع بداية فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية، مما يفسح المجال لدمج الاجازتين والحصول على إجازة أطول للاستمتاع بها.

ويتميز عيد الأضحى في شتى دول العالم العربية والإسلامية بتقديم الأضاحي، حيث يتم وفق الشعائر الإسلامية ذبح مجموعة متنوعة من الأبقار والأغنام والماشية في هذا اليوم، ويتم تقديم هذه اللحوم للفقراء والأقارب كبادرة كريمة.

تبدأ الإجازة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 حزيران/يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 تموز/يوليو،).

وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة العيد في السعودية للقطاعين الخاص والعام.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...