الإمارات، إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية حتى 3 يوليو

نشر الحساب الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات تفاصيل إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية وهي تبدأ يوم 9 وحتى 12 ذي الحجة، أي تستمر حتى 3 يوليو.

الهيئة: إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من 9 إلى 12 ذي الحجة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. pic.twitter.com/8flm7Cp8fx — FAHR (@FAHR_UAE) June 11, 2023

ويتزامن عيد الأضحى هذه السنة مع بداية فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية، مما يفسح المجال لدمج الاجازتين والحصول على إجازة أطول للاستمتاع بها.

ويتميز عيد الأضحى في شتى دول العالم العربية والإسلامية بتقديم الأضاحي، حيث يتم وفق الشعائر الإسلامية ذبح مجموعة متنوعة من الأبقار والأغنام والماشية في هذا اليوم، ويتم تقديم هذه اللحوم للفقراء والأقارب كبادرة كريمة.

تبدأ الإجازة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 حزيران/يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 تموز/يوليو،).

وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة العيد في السعودية للقطاعين الخاص والعام.