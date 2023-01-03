الإمارات، غرامة لعدم التسجيل بتأمين التعطل عن العمل ومهلة جديدة

أعلن في الإمارات عن مهلة للموظفين في حال التأخر عن التسجيل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين بحسب موقع دبي للتأمين الذي يشير إلى أنه” بحسب القرار الوزاري رقم 604 لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضدّ التعطّل عن العمل؛ فإن مهلة الاشتراك فترة السماح للاشتراك للفئات المؤهلة للاشتراك تنتهي بتاريخ 30-يونيو-2023؛ مع مراعاة أنّه في حال كان المؤمن له قد تمّ تعيينه في تاريخ لاحق على 01-يناير-2023 لديه فترة 4 أشهر كـمهلة اشتراك اعتباراً من تاريخ دخوله الدولة أو تعديل وضعه”

ويتضمن نظام التأمين المذكور إجراءات جزائية على العامل أو الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، في حال عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة «التأمين ضد التعطل عن العمل»، بغرامة قدرها 400 درهم، أو لعدم الالتزام بسداد الأقساط بعد الاشتراك في المنظومة لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة قدرها 200 درهم.

وبدأ أمس الموافق 1 يناير 2023 التسجيل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، حيث حددت الرسوم بـ 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم.

ويُلزم جميع موظفي القطاعين العام والخاص التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويُعفى موظفو المنطقة الحرة

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمينًا إلزاميًا ضد البطالة للمواطنين والمغتربين اعتبارًا من 1 يناير 2023. ويلزم تسجيل جميع موظفي القطاعين العام والخاص في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وسيخضع الموظفون غير المسجلين للغرامات.

للاستفسارات، يرجى التواصل مع المجمع التأميني على الرقم 600599555.



اشترك في التأمين من خلال الرابط:https://t.co/yEZ9LZV740 — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 1, 2023

فئات معفاة من نظام التأمين

يعفى موظفو المنطقة الحرة من التأمين ضد التعطل عن العمل.

المستثمرون (أصحاب الشركات التي يعملون بها).

المساعدين المنزليين .

عمال متعاقدون مؤقتون.

فئة الشباب الأحداث دون سن 18.

المتقاعدون المستحقون للمعاش بعد التحاقهم بوظيفة جديدة.

للاستفسارات، يرجى التواصل مع المجمع التأميني على الرقم 600599555.



اشترك في التأمين من خلال الرابط:https://t.co/yEZ9LZV740 — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 1, 2023

ومن مكاسب النظام الجديد بحسب دبي للتأمين (وهي الشركة المُخَوَّلة لإصدار شهادات التأمين ضد التعطّل عن العمل بالنيابة عن المجمع التأميني) أنه يمكن للموظفين المؤهلين الحصول على تعويض نقدي شهري يصل إلى 60٪ من متوسط رواتبهم الأساسية لأخر 6 أشهر السابقة لفقدان العمل . يكون التعويض النقدي لمدة تصل إلى 3 أشهر بحد أقصى للمطالبة. شريطة الاشتراك في التأمين لمدة 12 شهراً متصلة على الأقل .