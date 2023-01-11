الإمارات، تعويضات نهاية الخدمة لن تتضمن الإجازات المتبقية للقطاع الخاص

سيتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة بالاعتماد على الراتب الأساسي النهائي لموظفي القطاع الخاص بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتمنح إجراءات وقانون العمل في دولة الإمارات موظفين القطاع الخاص تعويض نهاية الخدمة، وذلك في مبلغ مقطوع يسمى المكافأة. يحق للموظف الحصول على المكافأة إذا استقال من الوظيفة ، أو إذا طُلب منه المغادرة بتسريحه أو فصله. ومع ذلك ، يتم احتساب المكافأة بشكل مختلف لموظفي القطاع الخاص. “يحق للموظف المتفرغ في القطاع الخاص الذي أكمل سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في نهاية خدمته ، ومع ذلك ، لا يتم تضمين أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر في حساب المكافأة ، بحسب ما نشرته وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في تغريدة على تويتر.

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين ، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي النهائي للموظف.

يستحق الموظف مكافأة حسب أيام العمل ، على أن يكون قد أكمل سنة واحدة متواصلة من الخدمة.

يستحق الموظف راتب 21 يومًا عن كل عام من أول خمس سنوات من الخدمة. سيحصل الموظف أيضًا على راتب 30 يومًا عن كل عام بعد خمس سنوات من الخدمة.

يستحق الموظف في القطاع الخاص بدوام كامل، الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة. اطلع أكثر على كيفية احتساب المكافأة وفق قانون تنظيم علاقات العمل. #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين pic.twitter.com/NJI9YLZUgg — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 10, 2023