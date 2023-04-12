ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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دبي، افتتاح إكسبو سيتي مول في عام 2024

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تم الإعلان مؤخرا أن افتتاح اكسبو سيتي مول سيجري في عام 2024 ، وسيضم عروض واسعة النطاق لأكثر من 190 متجرًا ومنافذ للأطعمة والمشروبات ، تقع في مشروع إعمار الجنوب.

افتتاح “مدينة إكسبو دبي”، في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، حيث تم افتتاح المدينة مطلع أكتوبر 2022.

وقال الشيخ محمد راشد إن افتتاح المدينة الجديدة يأتي بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر، والذي شكل بصمة في تاريخ معارض اكسبو عبر 170 عاماً، معلناً تحويل موقع المعرض إلى “مدينة إكسبو دبي” مدينة تمثل أجمل طموحات دبي.

وتمثل مدينة إكسبو دبي موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل في الموقع الذي أصبح مَعْلَماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، بعد انتهاء إكسبو دبي 2020، وتحول المنطقة لوجهة مثالية ومدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا.

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