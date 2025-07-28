ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتًا، ما نسبته 0.32% لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.34 %، ما يعادل 22 سنتًا ليصل إلى 65.38 دولارًا للبرميل. أما الذهب فقد انخفضت الأسعار اليوم، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3332.39 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارًا للأوقية بحسب وكالة الأنباء السعودية. ويأتي ارتفاع أسعار النفط عقب إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس، بعد مخاوف من أن رد ترامب تهديداته الدول المستهدفة تهدد آفاق النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر سلباً على النفط والسلع الأخرى قبل الاتفاقية الأولية مع الاتحاد الأوروبي التي لاتحمل الكثير من التفاصيل التي تضمن تنفيذها نظراً لأن الدول الأوروبية ستتخذ قراراتها حول الموافقة النهائية عليها وعلى بنودها الغامضة بحسب تقارير صحفية.

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