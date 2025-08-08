اتفاقية شراكة لتبادل مكافآت برنامجي الولاء سمايلز وضيف الاتحاد

دشن تطبيق سمايلز “Smiles“، التطبيق الشامل والرائد للمكافآت اليومية والتابع لـ “إي آند الإمارات“، شراكته مع برنامج “ضيف الاتحاد”، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يمنح هذا التعاون تجربة مكافآت متكاملة للعملاء تربط برامج الولاء التابعة للجانبين من خلال ميزة تبادل المكافآت في تطبيق Smiles، والتي ستتوفر قريباً على تطبيق وموقع الاتحاد للطيران الإلكتروني. وقد أصبح الآن بإمكان عملاء الاتحاد للطيران و”إي آند الإمارات” ربط حسابات الولاء الخاصة بهم لتبادل المكافآت والتحويل الفوري لنقاط Smilesوأميال ضيف الاتحاد واستبدالها بمرونة أكبر، مما يتيح إمكانات أكبر لكسب المكافآت وتوفير المزيد من الخيارات لاستخدام النقاط والأميال عبر كلا البرنامجين. وعلّق مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند الإمارات”، قائلاً: «تجمع هذه الشراكة بين اثنين من أكثر العلامات التجارية الإماراتية الموثوقة محليًا وعالميًا، وتهدف إلى تعزيز القيمة للعملاء وتزويدهم بحلول مرنة من خلال استغلال إمكاناتنا المشتركة والربط بين المنصتين. فمع إتاحة تبادل نقاط Smilesوأميال ضيف الاتحاد بسلاسة، نسعى إلى تنمية منظومة المكافآت وإتاحة المزيد من المزايا. ويعكس ذلك جهودنا المتواصلة والهادفة إلى توفير تجارب أكثر ذكاءً واتصالاً تلبي تطلعات عملائنا المتنامية.» من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تجسد هذه الشراكة التزامنا بتقديم خدمة عملاء استثنائية لعملائنا، حيث توفر مرونة أكبر في استبدال الأميال، بالإضافة إلى المزيد من المزايا لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد. ويسعدنا انطلق هذه الشراكة مع إي آند والتعاون معاً باعتبارنا اثنتين من أكثر العلامات التجارية المحلية والعالمية ريادة، لتقديم خيارات أكبر لضيوفنا لجمع واستبدال الأميال.» وتتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج الولاء التابعة للجانبين زيادة قيمة مكافآتهم. فمن خلال تطبيق Smiles، يمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الآن تحويل الأميال إلى نقاط Smilesوالاستفادة من أكثر من 55 خدمة متنوعة، تشمل توصيل الطعام والبقالة والخدمات المنزلية ودفع الفواتير الإلكترونية وإعادة شحن الرصيد، بالإضافة إلى العروض الحصرية على التسوق، والمطاعم، والترفيه، وغيرها. وبالمقابل، يمكن لعملاء Smilesتحويل نقاطهم إلى أميال ضيف الاتحاد لزيادة رصيد أميالهم واستبدالها برحلات جوية ضمن شبكة الاتحاد للطيران المتوسعة، أو بترقية درجة السفر، أو بإقامة فندقية حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات في متجر مكافآت ضيف الاتحاد. ولبدء تبادل المكافآت، يجب على عملاء كلا البرنامجين ربط حساباتهم من خلال قسم” تبادل المكافآت” على تطبيق Smiles، ليتمكنوا من لتبادل المكافآت والتحويل الفوري لنقاط Smilesوأميال ضيف الاتحاد.

