اتفاقية سعودية لدعم وتصدير منتجات الحلال إلى الأسواق العالمية

وقعت شركة «تطوير منتجات الحلال»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، اتفاقية استراتيجية مع شركة التنمية الغذائية، لتقديم خدمات استشارية في مجالات عديدة، منها التأهيل لشهادات الحلال والموافقات اللازمة داخل السعودية وخارجها، ودعم التصدير والاستثمارات في سوق منتجات الحلال.



وأعلن صندوق الاستثمارات العامة مع نهاية العام المنصرم، إطلاق شركة «تطوير منتجات الحلال»، بهدف الاستثمار في تطوير وتوطين صناعة منتجات الحلال في المملكة، لتعمل الأخيرة على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم.



وتأتي هذه الشراكة الأولى، لتقديم وتطبيق الحلول الاستشارية والفنية ضمن أفضل الممارسات العلمية، وذلك في مساع لشركة «تطوير منتجات الحلال»، لتعزيز وضع السعودية لتكون وجهة متنامية في قطاع منتجات الحلال على مستوى العالم.



ووقع اتفاقية الشراكة كل من فهد النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير منتجات الحلال»، وأحمد عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب بشركة التنمية الغذائية، بحضور عمرو الدباغ، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية.



وأوضح النحيط أن الشراكة تأتي في إطار سعي الشركة لدعم وتطوير المنظومة في السعودية عبر ربطها بالأسواق العالمية، من خلال التعاون مع جميع أصحاب العلاقة في هذا المجال، سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام في المملكة وخارجها.



وبين النحيط أن الشركة تعد وجهةً مركزيةً لتزويد الشركات السعودية بالخبرات والاستشارات، ومساعدتها في الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق منتجات الحلال محلياً وعالمياً من خلال كثير من الخدمات التي تقدمها الشركة.



وتهدف الشركة السعودية الجديدة إلى دعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهمح، وجعل البلاد مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال الدولية، استناداً لمكانة المملكة في العالم الإسلامي.

