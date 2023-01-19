سامر باطر by سامر باطر

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إيلون ماسك يتهم المنتدى الاقتصادي العالمي: “حكومة العالم غير المنتخبة”

سامر باطر by سامر باطر
إيلون ماسك
إيلون ماسك

المنتدى الاقتصادي العالمي وهو الحدث السنوي في دافوس، يستقطب رؤساء الدول ورجال الأعمال والممثلين عن الاتجاهات الثقافية لكن إيلون ماسك بدأ في سلسلة من المماحكات ضد المنتدى ويتهمه بالسيطرة على العالم دون وجه حق.

جاءت تغريدة إيلون ماسك ردًا على مقطع ، يُظهر مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه كلاوس شواب يزعم أنه يمكن الوثوق بـ عالم افتراضي من الميتافرس وهو “قرية التعاون العالمي” الجديدة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في ميتافيرس في وقت كانت فيه الثقة العالمية في المؤسسات السياسية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه كلاوس شواب

ويزعم شواب أنه يمكن الوثوق ب عالم المتيافرس التابع لأن الإنتربول ، وهي منظمة دولية تنسق استجابة الشرطة للجريمة ، تشارك في المشروع. أجاب ماسك على هذا: “لقد أصبح المنتدى الاقتصادي العالمي حكومة عالمية غير منتخبة لم يطلبها الناس ولا يريدونها”. لم يتم دعوة إيلون ماسك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات ، يستقطب الحدث السنوي الذي يقام في مدينة دافوس السويسرية ، رؤساء الدول ورجال الأعمال وأصحاب التوجهات الثقافية وممثلين من المنظمات الدولية إلى المدينة الجبلية الفاخرة.

على الرغم من أنه من غير الواضح فوائد عملية للمنتدى و إن كان سيتمخض عن إجراءات ملموسة تعقبه في الواقع تتبع انعقاده ، ومن المقرر أن يتناول الاجتماع القضايا العالمية الملحة من تغير المناخ وعدم اليقين الاقتصادي إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي والصحة العامة. ومن المقرر انعقاد مئات الجلسات العامة ، لكن المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام معروف أيضًا عن إجراء اجتماعات سرية وعقد الصفقات من قبل قادة الأعمال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...