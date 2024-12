لم ترد إيفانكا على مزاعم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في مذكراته في كتاب نشره مؤخرا ويتهمها بأنها حاولت مع السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي وجاريد كوشنر لتولي منصب نائب للرئيس ترامب ، بحسب مزاعم لمقتطف في الكتاب بحسب سي إن إن ، بومبيو في كتابه “لا تتنازل عن شبر: القتال من أجل أمريكا التي أحبها” ، يثير عضو الكونغرس في كنساس ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تكهنات بشأن الطموحات الرئاسية الخاصة لإيفانكا.

في مذكراته التي تحمل عنوان “لا تتنازل أبدا، الدفاع عن أمريكا التي أحبها”، والتي تناولت فترة عمله وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تحدث وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في الكثير من الأمور، من بينها إيفانكا .

وتجاهلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامات بومبيو وظهرت تستعرض براعتها في الموضة على إنستغرام بعد تركها السياسة في أواخر العام الماضي.

وقامت إيفانكا ترامب مستشارة البيت الأبيض السابقة بارتداء لباس يعبر عن شقاوة راعية البقر التي تعيش بداخلها يوم أمس الخميس عندما نشرت لقطة لها وهي ترتدي زياً مستوحى من الغرب الأمريكي أثناء إجازتها.

وكانت إيفانكا (41 عاماً) ترتدي سترة سوداء وسروالاً واسعاً يكشف بطنها لتتصدر مظهر مسابقات رعاة البقر بحزام وحذاء من الفضة والفيروز.

يبدو أن الصورة الشخصية للمرأة قد تم التقاطها في غرفة فندق،، ولم تترك شيئاً سوى رموز رعاة البقر في التسمية التوضيحية.

واختارت إضافة صوت إلى المنشور، واختارت أغنية رعاة البقر المغني جين أوتري عام 1939 (Back in the Saddle Again).

وقبل ساعات قليلة من نشرها على خلاصتها، وثقت بداية رحلتها على قصص إنستغرام الخاصة بها بدءاً بمنظر جوي لوجهتها الغامضة.

وذهبت إيفانكا لركوب الخيل بعد وصولها وضمنت لقطة لها على السرج وهي ترتدي سروالاً صوفياً كريمياً وبنياً.

كما التقطت صوراً قريبة لحصانها، ومبنى حجري بجدار كبير مطلي، وتشكيل صخري أحمر.

وبدت الابنة الأولى لدونالد ترامب في صحراء ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، حيث زارتها مع زوجها جاريد كوشنر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

صورة لإيفانكا ترامب وهي تظهر بطنها بلباس رعاة البقر

وخلال رحلتهما الأخيرة إلى الولاية، تعاملت هي وزوجها مع Cave Peak Stairway في منتجع أمانجيري (Amangiri) الفاخر بالقرب من برويس كانيون (Bryce Canyon).

وشاركت مقطع فيديو لنفسها وهي تتنقل ببطء في الجسر المعلق المائل الذي يقع على ارتفاع 400 قدم فوق الصحراء. كما نشرت لقطة لها مع جاريد في الجزء العلوي من القمة.

وأمضت إيفانكا النصف الأفضل من العام الماضي وهي تسافر حول العالم، ويبدو أنها تخطط لمواكبة أسلوب حياتها المليء بالطائرات في 2023.

وتعيش إيفانكا وجاريدفي ميامي، حالياً، مع أطفالهما الثلاثة (أرابيلا وجوزيف وثيودور) منذ أن ترك والدها الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وبعد أن ظلت غير نشطة نسبياً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مغادرة عائلتها من واشنطن العاصمة، عادت لتوثيق حياتها على إنستغرام العام الماضي.

وعادت إيفانكا إلى طبيعتها القديمة من خلال نشر صور لعائلتها والإجازات والعمل التطوعي، لكنها أضافت منذ ذلك الحين صوراً مستوحاة من المؤثرين إلى هذا المزيج.

في الأسبوع الماضي، أشادت بوالدتها الراحلة، إيفانا ترامب، من خلال مشاركة لقطات لها وهي تعرض أحد فساتينها القديمة من تصميم بوب ماكي.

والتقطت إيفانكا غيتارتها للصور التي تظهرها وهي تهز وركها وتضحك على الكاميرا. استخدمت اثنين من الرموز التعبيرية للراقصين لتسمية المنشور المرح.

وارتدت إيفانكا الفستان المحبوب لحضور حفل عيد ميلاد الثلاثين لمدير للموسيقي مايلز شير في فندق فينا هوتيل ميامي بيتش (Faena Hotel Miami Beach).

وتم العثور على إيفانا، التي كانت الزوجة الأولى لدونالد ترامب، ميتة عن عمر يناهز 73 عاماً في منزلها في نيويورك، في يوليو/تموز 2022، بعد إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها على الدرج.

وعبرت إيفانكا، الابنة الوحيدة للرجل الاجتماعي، عن حزنها على إنستغرام في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد الاحتفال بعيد هانوكا مع عائلتها، وقالت “هذا هو أول موسم عطلة منذ وفاة والدتي. هذا صحيح: يمكن أن يكون الحزن خلال الأعياد أصعب من أي وقت آخر من العام.. تعلم الاحتفال بشكل مختلف يمثل تحدياً. أحاول أن أكون طيبة وصبورة وعاطفية مع نفسي وأشرف وأفسح المجال لكل المشاعر التي أواجهها”.

وتابعت “يتم صنع ذكريات جديدة، وضحك أطفالي وفير، ووجود جدتي البالغة من العمر 96 عاماً على طاولتنا يجلب لنا كل السعادة، ومع ذلك لا يمكن إنكار الفراغ.. فقدان أحد الوالدين هو أحد المقاطع المؤلمة للغاية في الحياة والتي لا يكون المرء مستعدًا لها بشكل كامل أبداً. يضرب في صميم كيانك. ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً للخروج من كيفية إزاحتك.. إلى كل من عانوا من فقدان أحد أحبائهم هذا العام، قد يأملون في الحفاظ على سلامتك، وقد توفر لك الذكريات الجيدة الراحة، وقد يحيطك الأصدقاء والعائلة، وقد يمنحك الحب القوة”.