إيفانكا ترامب تخرج من السياسة فيما يترشح دونالد ترامب رسميا للرئاسة الأمريكية في 2024

تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لهيئة الانتخابات الفيدرالية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا. وستجري الانتخابات المقبلة عام 2024 لكن صهره كوشنر ، الذي عمل مستشارًا للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأخيرة ، أثار الدهشة من خلال وصوله بدون زوجته إيفانكا – التي أصدرت بيانًا بعد الخطاب بأنها تحب والدها لكنها “ اختارت منح الأولوية لأولادها ولحياتها الخاصة بعيدا عن السياسة بحسب قولها. وقال الرئيس السابق: “من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة” وفقا لبي بي سي. وأضاف أنه يريد منع حصول بايدن على ولاية رئاسية جديدة، فلا يمكن للأمريكيين تحمل ذلك بحسب قوله.

فشل المحاولة سنة 2000

سبق أن ترشّح ترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض في سنة 2000.

فاز ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض في 2016.

خسر ترامب في محاولته الفوز بفترة ثانية في 2020

انتهت ولايته مع فشله في الفوز بفترة ثانية في 2021.

لم تؤخذ حملته الانتخابية بجدية أول مرة في سنة 2000، رغم أنه زعم وقتها أنه سيختار الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لتولي منصب نائب الرئيس معه، واعتبرها مراقبون أنها مجرد تكتيك لنيل المزيد من الشهرة لأعماله التجارية.

لم يتابع ترامب حملته أبعد من المرحلة الاستكشافية وقتها، إلا أن ترامب ظهر في العديد من وسائل الإعلام كمرشح ، وسافر إلى أحداث الحملة في فلوريدا وكاليفورنيا ومينيسوتا ، وتأهل لانتخابات رئاسية تمهيدية.