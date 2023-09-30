إغلاق بعض الوجهات الترفيهية في مدينة إكسبو دبي

قالت مدينة إكسبو دبي عبر موقع إكس “تويتر سابقا”: “سيتم إيقاف حديقة السماء وملعب راشد مؤقتًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023″، ولم يتحدد بعد إعادة فتحهما.

في وقت سابق من هذا العام، في مايو، أغلقت مدينة إكسبو دبي حديقة السماء مؤقتًا للصيانة الروتينية واستأنفت العمليات في بداية أغسطس.

“وحديقة السماء” هو برج مراقبة دوار يرفع الزوار إلى ارتفاع 55 مترًا فوق الأرض، مما يوفر إطلالات بانورامية على المدينة، ولديها سطح علوي أخضر مزروع بالأشجار، مع قاعدة البرج التي تنبض بالضوء في الليل.

مدينة إكسبو دبي

أما منطقة ملعب راشد فهي في حديقة اليوبيل على مساحة ملونة للأطفال، وتعد مغامرة ذات طابع محيطي تضم أسماك القرش على الينابيع وشرائح الحيتان وسفن المحيطات ونموذج متاهة تفاعلي ثلاثي الأبعاد.

وتُعتبر مدينة إكسبو دبي مدينةً مصغّرة تقوم على إرث إكسبو 2020 دبي الذي يُعتبر المعرض العالمي الأول الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

مدينة إكسبو دبي

وفتحت مدينة إكسبو أبوابها منذ 1 أكتوبر 2022 لتقدّم الكثير من العروض الترفيهية التي استمتع بها الزوار طوال فترة المعرض العالمي، بما فيها ساحة الوصل وحديقة الثريا والشلالات السريالية الشهيرة.

وتستضيف مدينة إكسبو دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل.

وحسب وكالة أنباء الإمارات فإن مدينة إكسبو دبي تقدم ترجمة إماراتية واقعية بشأن مفهومها للاستدامة والاقتصاد الدائري وتحقيق أفضل طرق العيش التي تضمن أسباب الرفاهية، وفي الوقت نفسه حماية الأرض عبر الخفض المدروس للانبعاثات، وصولاً إلى الحياد المناخي وعدم تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية قياساً إلى ما قبل الثورة الصناعية.

مدينة إكسبو دبي