إطلاق منصة للاتصال بمركز بيانات السحاب أزور في قطر

أعلنت شركة أوربوس للبرمجيات عن إطلاق عقدة جديدة مقرها قطر لمنصة أوربوس إنفينيتي، وهي منصة للبرامج كخدمة (SaaS)، والتي ستعمل على تسريع التحول التجاري من خلال إدارة هندسة الأعمال المؤسسية.

تلبي العقدة متطلبات محليّة البيانات للمؤسسات الحكومية القطرية والمؤسسات العاملة في القطاعات شديدة التنظيم، مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية. كما يعزز اتصال مركز بيانات Azure الدوحة من أداء منصة أوربوس إنفينيتي لمستخدميها في قطر.

يرفع هذا الإطلاق العدد الإجمالي لعقد أوربوس إنفينيتي العالمية إلى تسعة، بما في ذلك عقدتان في شرق وغرب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا وأوروبا الغربية.

ويعد توفير هذه العقدة دفعةً لتعزيز استراتيجيات التحول في منطقة يُعترف فيها بهندسة الأعمال بشكل متزايد باعتبارها من أهم محركات هذا التحول، ولا سيما لدعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستدامة والتكنولوجيا الخضراء. كما يتم تسريع ذلك من خلال المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لقطر 2018 (قطر ن.د.ث 3) والجدولة الرقمية القطرية ومبادرات مماثله على مستوى العالم، بما في ذلك رؤية السعودية 2030 التي تتطلب من المؤسسات الحكومية تنفيذ هندسة الاعمال.