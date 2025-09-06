إبعاد دائم للمقيمين في السعودية في حال ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة بموجب قرار ملكي

فريق التحرير by فريق التحرير

صدر مرسوم ملكي بتعديل المادة (74) من نظام المرور السعودي الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد المقيمين غير السعوديين عن المملكة ومنعهم من دخولها مجددًا، في حال صدور حكم قضائي نهائي بإدانتهم بارتكاب إحدى المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية توضيح وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 2 / 3 / 1447هـ، القاضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور المتعلقة بالمخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأهابت بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالنظام، وإدراك أهمية السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

