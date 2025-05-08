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أول محطات وقود تقبل الدفع بالعملات الرقمية في الشرق الأوسط

الدفع بـ «العملات الرقمية» في محطات الوقود من شركة امارات

فريق التحرير by فريق التحرير
الدفع بـ «العملات الرقمية» في محطات الوقود
الدفع بـ «العملات الرقمية» في محطات الوقود

أعلنت شركة وقود إماراتية عن تفعيل خدمات الدفع بالعملات الرقمية في محطات الوقود، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف بيان لشركة الإمارات للبترول «إمارات»”عن توقيع شراكة استراتيجية مع كريبتو.كوم لتفعيل خدمات الدفع بالعملات الرقمية في محطات الوقود، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشمل المرحلة الأولى تفعيل الخدمة في 10 محطات تابعة لـ (امارات)، مع خطط للتوسع التدريجي لتشمل كافة المحطات ضمن شبكتنا. كما تتضمن الشراكة إطلاق محطة “امارات x كريبتو.كوم” على شارع الوصل في دبي، ضمن “مشروع لاندمارك” الأول من نوعه في العالم، والذي يمنح حقوق التسمية لمحطات الوقود. تأتي هذه الشراكة ترجمة لرؤيتنا المشتركة في تعزيز الابتكار، والارتقاء بخدمات التجزئة وتجربة العملاء.”

ونقلت تقارير صحفية عن الشركة أنها تدير أكثر من 156 محطة لتوزيع الوقود في دبي والإمارات الشمالية، استطاعت عبر تلك (المبادرة) المبتكرة، توفير حل متطور وسريع للدفع، يتيح للمتعاملين والتجار الاستفادة من خدمات الدفع بكفاءة وسرعة عالية، ومن دون رسوم على المعاملات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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