أول صور لهلال شهر رمضان

نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، التقطت بواسطة مرصد الختم الفلكي.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن الصورة التقطت من العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات، ويبعد فيها القمر عن الشمس 7.4 درجة.

كما نشر المركز صورة ثانية أوضح التقطت من العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات، ويبعد فيها القمر عن الشمس 8.2 درجة، وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق.

رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء:

– ممكنة بالتلسكوب من المناطق باللون الأزرق.

– ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من المناطق باللون الزهري.

– ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا (في حالة صفاء الغلاف الجوي) من المناطق الخضراء.



المزيد على الرابط التالي: https://t.co/2qWPkPsLaS #عاجل pic.twitter.com/vSkHjjni5E — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023

وذكر المركز أن أكثر من 14 دولة ستتحرى هلال رمضان اليوم الأربعاء لأنه يوم 29 شعبان فيها. ليكون رمضان فيها يوم الخميس إن ثبتت الرؤية، أو يوم الجمعة إن لم تثبت. ومنها: أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب،موريتانيا.