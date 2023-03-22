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Posted inأخبار أريبيان بزنسمجتمع

أول صور لهلال شهر رمضان

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نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، التقطت بواسطة مرصد الختم الفلكي.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن الصورة التقطت من العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات، ويبعد فيها القمر عن الشمس 7.4 درجة.

كما نشر المركز صورة ثانية أوضح التقطت من العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات، ويبعد فيها القمر عن الشمس 8.2 درجة، وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق.

وذكر المركز أن أكثر من 14 دولة ستتحرى هلال رمضان اليوم الأربعاء لأنه يوم 29 شعبان فيها. ليكون رمضان فيها يوم الخميس إن ثبتت الرؤية، أو يوم الجمعة إن لم تثبت. ومنها: أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب،موريتانيا.

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