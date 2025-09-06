أوبن إي آي ستطلق منصة وظائف لمنافسة لينكدن عملاق توظيف مايكروسوفت

أعلنت شركة أوبن إي آي عن خطتها لتطوير منصة وظائف قائمة على الذكاء الاصطناعي مع برنامج جديد للشهادات المعتمدة سيقدم لقرابة 10 ملايين شخص، مما يضعها في منافسة مباشرة مع منصة لينكدن التابعة لشركة مايكروسوفت. ستستخدم المنصة الجديدة الذكاء الاصطناعي لربط الباحثين عن عمل بالشركات، بينما يهدف برنامج الشهادات إلى تدريب الموظفين على مهارات الذكاء الاصطناعي بحسب فيجي سيمو مسؤولة التطبيقات في أوبن إي آي. يأتي هذا الإعلان وسط شراكة متوترة مع مايكروسوفت، التي تُعد أكبر مستثمر في أوبن إي آي، لكنها صنفتها رسمياً كمنافس في تقريرها السنوي. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوبن إي آي لتوسيع نطاق تطبيقاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. كما كشفت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في أوبن إي آي، أن المنصة لن تقتصر على الشركات الكبرى، بل ستساعد الشركات المحلية والحكومات على إيجاد المواهب اللازمة. ولم تُعلن الشركة عن تفاصيل المنصة، لكنها تتوقع إطلاقها بحلول منتصف عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، ستُطلق أوبن إي آي برنامج شهادات بالتعاون مع “أكاديمية أوبن إي آي”، وهي منصة تعليمية قائمة، بهدف مساعدة الأفراد على إتقان الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا البرنامج في وقت تظهر فيه دراسات أن الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي تدفع رواتب أعلى. وتقول الشركة إن الذكاء الاصطناعي سيُتيح فرصًا هائلة، ويخلق وظائف جديدة ويعزز الكفاءة، ولكنه سيُحدث أيضًا تغييرات جذرية في الأدوار الوظيفية الحالية، ولمساعدة الأفراد والشركات على التكيف، تُطلق أوبن إي آي مبادرتين رئيسيتين. ستستخدم منصة أوبن إي آي للوظائف الذكاء الاصطناعي لربط الشركات بالعمالة الماهرة. وفي الوقت نفسه، ستُقدم أكاديمية أوبن إي آي المُوسّعة شهادات مجانية ومتعددة المستويات لإثبات إتقان الذكاء الاصطناعي، بهدف اعتماد 10 ملايين أمريكي بحلول عام 2030. تضمن الشراكة مع جهات توظيف رئيسية مثل وول مارت تلبية التدريب للاحتياجات الواقعية، بهدف تعميم القوة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي للجميع.

