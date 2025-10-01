أنيتا يخت فاخر بـ70 مليون دولار في صفقة أدارتها شركة من دبي بمعرض موناكو لليخوت

بيع أنيتا، اليخت الفاخر، مع اختتام معرض موناكو لليخوت يوم السبت، حيث تمكنت شركة فينيكس لإدارة اليخوت ومقرها دبي في لعب دور حاسم لبيع اليخت الفاخر أنيثا بطول 55 مترًا ويقدر سعره بحوالي 70 مليون دولار، وهو من شركة هيسن الهولندية. إيان هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس لإدارة اليخوت، لفت إلى ذلك قائلاً: “نحن متحمسون للغاية لإتمام عملية البيع. نحن ندرك الجودة التي توفرها منصة هيسن بطول 55 مترًا، ونعلم أنها ستلبي رؤية عميلنا للحياة على الماء. بالإضافة إلى كونها مناسبة للاستخدام الخاص، فهي أيضًا خيار ممتاز للتأجير.” تتميز أغنيثا بقدرتها الممتازة على البقاء في البحر، إلى جانب تصميمها الأنيق والراقي، مما يجعلها السفينة المثالية لعبور المحيطات والاستمتاع بالفخامة، حيث تلبي مختلف أنماط الحياة، مما يجعلها مثالية للتأجير. تتسع أجنيثا لاثني عشر ضيفًا في ست غرف نوم، ومن أبرزها جناح المالك بمساحة 86 مترًا مربعًا مع شرفة خاصة، وصالة، وخزانة ملابس واسعة. هذا التوازن بين الأداء والأناقة يجعلها مثالية لأنماط الحياة الديناميكية في الشرق الأوسط، سواءً كانت تبحر في المياه الدولية أو تستمتع بأجواء راقية.

