أمير سعودي: تشغيل مترو الرياض هذا العام

أكد أمين منطقة الرياض أن العاصمة السعودية الرياض على موعد مع تشغيل المترو خلال هذا العام، وأن جميع المشروعات الأخرى سيتم الانتهاء منها قبل 2030.

وقال الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، خلال جلسة بعنوان “تنمية مدن المملكة وجعل الرياض نموذجا تنموي” على هامش منتدى مستقبل العقار، إن الأمانة ستركز على إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان لتقليل الزحام والحوادث وزيادة كفاءة المدينة وتحقيق الفائدة المرجوة، مؤكداً أن الكود المعماري موجود مسبقاً، وأن الأمانة تعمل على استحداث أكواد متخصصة لتجويد المخرجات وإبراز هوية الرياض.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفقاً لموقع “العربية نت” قبل أيام، إن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي.

وأكد “الرشيد” أن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام القادم.

وأضاف أن مشروع مترو الرياض من المقرر افتتاحه في مارس المقبل، والبداية بـ “الأتوبيسات” ثم الخطوط المختلفة.

وأوضح أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض تأثر بجائحة كوفيد-19، وتأخره قليلاً.. “ننظر اليوم في خطة لتوسعة خطوط مترو الرياض في ظل النمو السكاني بالمدينة”.

خطط ولي العهد السعودي

ويعتبر استكمال مترو الرياض جزءاً مهماً من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمضاعفة حجم المدينة وتحويلها إلى مركز أعمال دولي، مع خفض الانبعاثات.

ويعدّ مترو الرياض أكبر مشروع نقل عام في العالم، وتمتد سكته على مسافة 176 كيلومتر ويضم عربات كهربائية من دون سائقين.

وإحدى أهم عناصر المشروع هي أن 40 بالمئة من مسار مترو الرياض سيكون تحت الأرض لتجنب عرقلة حركة المرور في المدينة.

ويوفر مشروع المترو نقلة نوعية في التنقلات العامة في السعودية حيث سيتم تسهيل فرصة التنقل ما بين الجامعات والمدارس والمستشفيات وأماكن الازدحام في أنحاء مدينة الرياض.

كما يشمل المشروع إطلاق حافلات لنقل الركاب إلى محطة المترو ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإستيعابية للمترو في بداية التشغيل إلى مليون راكب.