أغلى عملة في العالم 2023… سيطرة عربية

في ظل تذبذب أسعار الدولار عالميا، يسأل البعض عن أغلى عملة في العالم في الوقت الحالي حيث تشهد القائمة سيطرة عربية.

وبينما يتوقع البعض أن الدولار الأمريكي هو العملة الأغلى في العالم نظرا لقوته، إلا أنه في الواقع يتذيل قائمة أغلى 10 عملات في العالم، في المقابل يستحوذ العرب على المراكز الـ 4 الأولى.

العرب يتصدرون قائمة أغلى عملة في العالم

ويتصدر الدينار الكويتي قائمة أغلى العملات في العالم، حيث يساوي 3.24 دولار أمريكي.

ويتحكم في قوة العملة وضعفها عدة عوامل من بينها الميزان التجاري ومستوى الاحتياطات النقدية من النقد الأجنبي.

ويأتي في المركز الثاني الدينار البحريني الذي يعادل 2.65 دولار أمريكي، وبفارق طفيف يتواجد الريال العماني (2.60 دولار). في المركز الرابع يحجز الدينار الأردني مكانه مقابل 1.41 دولار أمريكي، بعده الجنيه الإسترليني الذي يساوي 1.27 دولار.

أغلى 10 عملات في العالم

الدينار الكويتي – 3.24 دولار أمريكي

الدينار البحريني – 2.65 دولار أمريكي

الريال العماني – 2.60 دولار

الدينار الأردني – 1.41 دولار أمريكي

الجنيه الإسترليني – 1.27 دولار أمريكي

دولار جزر كايمان-1.20 دولار أمريكي

فرنك سويسري –1.13 دولار أمريكي

اليورو – 1.09 دولار أمريكي

الدولار الأمريكي

دولار باهاما – 1 دولار أمريكي

جدير بالذكر أن الريال الإيراني يعد العملة الأضعف في العالم، حيث أن 42275 ورقة منه تساوي دولاراً أمريكياً.