ما أسعار تأجير السيارات الكهربائية في السعودية؟

أكد مدون سعودي مشهور، صباح اليوم الأربعاء، أن أسعار تأجير السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية تبلغ ضعف أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية المصنعة لها.

وقال المدون نايفكو في تغريدة عبر تويتر “3 شركات تأجير سعودية طرحت حتى الآن السيارات الكهربائية للتأجير اليومي، الأسعار عندنا ضعف الأسعار في أمريكا

سعر التأجير اليومي

Lucid Grand Touring

السعودية 3500 ريال / في أمريكا 1800 ريال

Lucid Air Dream

السعودية 4500 ريال / في أمريكا 2000 ريال”.

وتساءل قائلاً “هل ممكن تستأجر سيارة كهربائية؟” في إشارة إلى أن أسعار الإيجار المرتفعة ستمنع كثيرين من استئجارها.

3 شركات تأجير سعودية طرحت حتى الآن السيارات الكهربائية للتأجير اليومي، الأسعار عندنا ضعف الأسعار في أمريكا



سعر التأجير اليومي



Lucid Grand Touring

السعودية 3500 ريال / في أمريكا 1800 ريال



Lucid Air Dream

السعودية 4500 ريال / في أمريكا 2000 ريال



هل ممكن تستأجر سيارة كهربائية؟ pic.twitter.com/UOzkNMCxhZ — نايفكو NAIF (@naifco) July 18, 2023

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة العامة للنقل السعودية، أمس الثلاثاء، رعايتها لحفل تدشين تأجير أول 10 سيارات كهربائية من شركة لوسيد الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية لدى إحدى شركات تأجير السيارات في المملكة بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة لتنضم السيارة كأول مرة لأسطول السيارات المتاحة لعملاء لوسيد ابتداءً من هذا الشهر.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية التي نشرت الخبر اسم شركة تأجير السيارات.

وتسعى الهيئة العامة للنقل إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25 بالمئة بحلول العام 2030 نسبة إلى السيارات الجديدة في المملكة، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة، كما تعد هذه الشراكة هي الرابعة ضمن سلسلة اتفاقيات دعمتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023.