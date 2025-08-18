أسعار الذهب والنفط تتأرجح مع لقاء الرئيس الأمريكي ترامب برئيس أوكرانيا

يتوقع محللون أن تتراجع أسعار الذهب في حال نجاح مفاوضات السلام الأولية مع اجتماع ترامب برئيس أوكرانيا، كما سينعكس ذلك على سوق الطاقة والأسهم بحسب توقعات المحللين، أما النفط فمن المتوقع أن تشهد أسعاره ارتفاع قصير الأجل يعقبه ضغوط هبوطية إذا استقرت الإمدادات. وستحقق الأسهم:مكاسب فورية محتملة خاصة في أوروبا وروسيا وقطاعات مرتبطة بالنزاع.

وكانت صحيفة ـ”نيويورك تايمز”، قد زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من دونالد ترامب في قمة ألاسكا، شروطاً للتسوية تتضمن حماية اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا. يأتي هذا الطلب في سياق ما وصفته الصحيفة بحملة قمع ممنهجة في أوكرانيا. وتشمل الحملة المذكورة قوانين وافق عليها البرلمان الأوكراني تحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية وتصادر ممتلكاتها، مع تعرض رجال الدين والمؤمنين للعنف والملاحقات. كما أن هناك قوانين أخرى تقيد بشكل حاد استخدام اللغة الروسية في المجال العام، رغم أنها اللغة الأم لملايين الأوكرانيين.

Happening now in the Oval Office. WATCH ⬇️ https://t.co/ez9KWVupGj pic.twitter.com/W4rDiA67A9 — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025