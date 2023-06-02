أرامكو السعودية تبحث مشروعات بـ 50 مليار دولار مع شركات تركية

قال إردال إرين رئيس اتحاد المقاولين التركي في حوار عبر الهاتف مع وكالة “بلومبيرج” للأنباء إن شركة الطاقة السعودية العملاقة “أرامكو السعودية” التقت مع عدد كبير من شركات التشييد والمقاولات التركية خلال الأسبوع الحالي لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات بقيمة 50 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، في ظل تحسن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف إرين أن ممثلي أرامكو المملوكة للدولة التقوا مع مسؤولين في حوالي 80 شركة تركية خلال ورشة عمل أقيمت في العاصمة أنقرة خلال اليومين الماضيين، وطالبوا الشركات التركية بتقديم مؤهلاتها للمشاركة في تنفيذ مشروعات مقررة حتى نهاية 2025.

وتابع المسؤول التركي تصريحاته بالقول إن أرامكو ترغب في مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات التركية في مشروعاتها، التي تتضمن إقامة مصافي تكرير نفط وخطوط أنابيب ومبان إدارية وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تبلغ استثماراتها حوالي 50 مليار دولار.

وقال إرين إن أرامكو وهي ثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد آبل ومايكروسوفت الأمريكيتين، ستحدد قائمة بشركات المقاولات التركية التي يمكنها المشاركة في مناقصات المشروعات، مضيفا أن الجانبين سيلتقيان مجددا قريبا في المملكة العربية السعودية.

ويرى رئيس اتحاد المقاولين التركي أن “هذا شريان حياة لشركات المقاولات التركية التي عانت بشدة وفقدت الكثير من الأعمال نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا… كما تراجعت المشروعات الاستثمارية المدعومة من الحكومة التركية وبخاصة بعد الزلزال” في إشارة إلى زلزال شباط/فبراير الماضي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا.