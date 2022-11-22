أحدث مفاجآت موسم الرياض: بوليفارد وورلد تفتح أبوابها وتطوف بك في 10 دول مختلفة

هل جربت أن تسافر إلى عشر دول مختلفة في يوم واحد؟

إذا أردت أن تخوض التجربة فإن منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، تستطيع أن تأخذك في هذه الرحلة

للتجول في عواصم هذه البلدان واستكشاف ثقافاتها المختلفة؛ وتناول أشهر مأكولاتها.

وقد أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار “تركي آل شيخ” افتتاح بوليفارد وورلد أكبر منطقة في موسم الرياض بأكثر من 120 تجربة و10 مناطق، وأشار إلى أن هذا المشروع تم إنجازه في 82 يوما.

ما أهم ما يميز بوليفارد وورلد؟

تعد بوليفارد وورلد من أكثر المناطق المرتقبة في موسم الرياض 2022، وقد فتحت أبوابها أمس الإثنين 21 نوفمبر، ويتضمن هذا العالم استكشاف عشر دول مختلفة؛ وهي “فرنسا، والصين، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والمغرب، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان”، بالإضافة إلى أكبر بحيرة صناعية تتضمن قوارب تنقل الزوار من مدينة إلى مدينة عبر 11 محطة.

وتعتبر بوليفارد وورلد من المناطق المناسبة للعائلات حيث:

تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة لجميع الفئات العمرية.

· تضم المنطقة أكبر مسرح كروي في العالم باسم “ذا سفيير”.

مدينة ألعاب ترفيهية وتجارب تفاعلية ممتعة تناسب الجميع.

· منطقة أنمي تاون لمحبي الأنمي والثقافة اليابانية حيث تتضمن:

– 11 معرض أنمي

– أكثر من 350 عرضا ترفيهيا على 3 مسارح متوزعة حول الـ4 المناطق الأساسية في أنمي تاون.

أكبر بحيرة صناعية بالعالم ?

تنتظر زيارتك في #بوليفارد_وورلد ?‍♂️?

احجز تذكرتك، وخذ لك جولة فيها ?https://t.co/EINEeIgL1I#موسم_الرياض pic.twitter.com/0sJloykgIZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2022

الفرق بين بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد

في تصريح سابق للمستشار “تركي آل شيخ” عن الفرق بين بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد، قال إن بوليفارد وورلد هي مدينة ملاهي صغيرة تضم خلاصة تجربة 10 دول، حيث تشمل “قرية كومبات”، و “أنمي تاون” و “ذا ماونتن” و”ديسكفري” و إيريا 15″ و “النينجا ووريورز” وغيرها، أما بوليفارد سيتي تضم مطاعم ومسارح وألعابا، وهما تجربتان مختلفتان يربطهما تلفريك لأول مرة ينقل 3 آلاف شخص في الساعة.

يذكر أن مناطق موسم الرياض 2022، تتكون من 15 منطقة، هي: (بوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، والمربع، وسكاي رياض، وفيا رياض، ورياض زوو، ولتل رياض، وذا جروفز، وإماجينيشن بارك، وحديقة السويدي، وسوق الزل، وقرية زمان، وفان فاستفال، وواجهة الرياض).