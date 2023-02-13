حذرت شرطة إمارة أبوظبي سائقي السيارات من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ووفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020 المتعلق بحجز المركبات في إمارة أبوظبي، سيواجه السائقون الذين يتجاوزون الإشارة الضوئية الحمراء غرامة قدرها 1000 درهم، و 12 نقطة مرورية، وحجز السيارة لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى 50 ألف درهم لفك الحجز بعد انتهاء المدة، وتعليق رخصة القيادة لمدة ستة أشهر.

وتبقى السيارة في الحجز لحين دفع كامل الغرامة في غضون ثلاثة أشهر على أن يتم بعد انقضاء المهلة بيعها في المزاد العلني في حال عدم دفع المبلغ.

وحثت الشرطة سائقي السيارات على ضرورة الانصياع لقوانين وأنظمة المرور، لضمان سلامة أنفسهم والآخرين على الطريق.

يعد تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ممارسة خطيرة لا تعرض الفاعل للخطر فحسب، بل أيضاً مستخدمي الطريق الآخرين.

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في الوقت نفسه أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

وتهدف العقوبات المشددة التي تفرضها شرطة أبوظبي إلى تثبيط هذا السلوك وتعزيز السلامة على الطرق في الإمارة.

ونصحت سائقي السيارات بأخذ القواعد على محمل الجد ومراعاة إشارات المرور في جميع الأوقات.

ونبهت للنتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية، خصوصاً باتجاه اليسار، مؤكدة ضرورة التركيز على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وذكرت شرطة أبوظبي سائقي السيارات بالعقوبات التي قد يواجهونها إذا تم القبض عليهم وهم يخالفون القانون.