أبل تتكبد غرامة بـ 2 مليار دولار لاحتكارها التطبيقات عبر متجرها من الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة أبل بحوالي ملياري دولار (1.8 مليار يورو) لاستخدام متجر التطبيقات لإحباط المنافسة، ومن المتوقع أن تستأنف شركة آبل العقوبة، وهي الأحدث في سلسلة من الانتكاسات التنظيمية لعملاق التكنولوجيا.

وأعلنت مارج ريثي فيستاجر، مسؤولة سياسة المنافسة في المفوضية الأوروبية، إن شركة آبل “أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى”.

تتوج هذه الغرامة الأوروبية تحقيقا استمر خمس سنوات بدأه أحد أكبر منافسيها وهي شركة سبوتيفاي Spotify.

The ?? Commission fines #Apple over €1.8 billion over abusive App store rules for music streaming providers?



More information ⬇️

?https://t.co/TNIdt7IIvi#EUAntitrust pic.twitter.com/FGt1Q7L0Tk — EU Competition (@EU_Competition) March 4, 2024

وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية التي تشرف على سياسة المنافسة: “على مدى عقد من الزمن، أساءت شركة آبل استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات”.

وقالت في مؤتمر صحفي: “من الآن فصاعدا، سيتعين على أبل السماح لمطوري بث الموسيقى بالتواصل بحرية مع مستخدميهم”. وأضافت أن حجم الغرامة “يعكس القوة المالية لشركة أبل والضرر الذي ألحقه سلوك أبل بملايين المستخدمين الأوروبيين”. الإجراء الذي اتخذته المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي الفرع التنفيذي، هو الأحدث في سلسلة من اللوائح والعقوبات التي تستهدف متجر التطبيقات.

Today, @EU_Commission has fined @Apple 1.84 bn € for abusing its dominant position on the market for the distribution of #music #streaming #apps.



?@Apple illegally restricted #app developers’ ability to inform #users about cheaper options to buy?, outside the?ecosystem. — Margrethe Vestager (@vestager) March 4, 2024