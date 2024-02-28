هل تعاني من الاكتئاب؟ استخدم هذا التطبيق لتعرف

يُبشر تطبيق “MoodCapture” بتغيير قواعد اللعبة في مجال الصحة النفسية، حيث يُمكنه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للكشف عن علامات الاكتئاب من خلال تحليل تعبيرات الوجه بدقة تصل إلى 75%، قبل أن يتم تشخيص الإصابة بشكل فعلي.

يُعدّ هذا التطور ثوريًا، حيث يُمكن أن يُساعد في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، خاصةً أولئك الذين يُخفون أعراضهم أو لا يُدركون إصابتهم.

يستخدم التطبيق الكاميرا الأمامية للهاتف لالتقاط صور لتعبيرات الوجه، ثم يُخضعها لتحليل مُعقد بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُخصصة للتعرف على الإشارات المرتبطة باضطرابات المزاج.

أظهرت دراسة حديثة، تم نشر نتائجها على قاعدة بيانات arXiv المسبقة، فعالية التطبيق في تحديد الأعراض المبكرة للاكتئاب بدقة عالية.

تم اختبار التطبيق على 177 شخصًا تم تشخيص إصابتهم باضطراب اكتئابي كبير، حيث تم التقاط 125000 صورة للمشاركين على مدار 90 يومًا.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن التطبيق يُمكن أن يكون أداة قوية للكشف عن الاكتئاب وعلاجه في مراحله المبكرة، مما يُقلل من حدة الأعراض ويُحسّن من فرص الشفاء.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل أن يصبح التطبيق متاحًا للجمهور على نطاق واسع.

يُؤكد البروفيسور نيكولاس جاكوبسون، أحد المشاركين في الدراسة، على أهمية التطبيق في مراقبة التغيرات في أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين، وفهمها بشكل أفضل، مما يُساعد في تجنبها ومعالجتها بشكل فعال.

ويُضيف البروفيسور جاكوبسون: “كلما تمكنا من الكشف عن الاكتئاب وعلاجه في وقت مبكر، كلما قلّ تأثيره على حياة الأشخاص، وازدادت فرصهم في العيش حياة صحية وسعيدة.”

وتُشير الدراسات إلى أن هذه التقنية قد تتاح للجمهور خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يُفتح آفاقًا جديدة للوقاية من الاكتئاب وعلاجه.