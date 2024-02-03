3 شركات ذكاء اصطناعي يمكن الاستثمار فيها خلال 2024

بعد عام 2022 الصعب، شهد وول ستريت انتعاشاً قوياً في عام 2023. وارتفع مؤشر S&P 500 المرجعي بأكثر من 24% في العام الماضي، ويبدو أن هذا الارتفاع مستمرًا في أوائل عام 2024.

ويعزى الكثير من هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي (AI) في الأشهر القليلة الماضية.

ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، يظل موضوعاً استثمارياً مهماً لعام 2024.

وللاستفادة من هذا الاتجاه، على المستثمرين التفكير في شراء حصص في أسهم الذكاء الاصطناعي سريعة النمو مثل: مايكروسوفت، وألفابت وهب سبوت.

وفي ما يلي تفصيل عن الشركات الثلاث الأفضل في سوق الذكاء الاصطناعي:

1. مايكروسوفت

تشتهر شركة مايكروسوفت على نطاق واسع بنظام التشغيل Windows وحزمة إنتاجية Office، إلا أنها تحظى باهتمام أكبر هذه الأيام بفضل خطواتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولعب استثمار الشركة البالغ 13 مليار دولار في OpenAI، مبتكرة ChatGPT، دوراً محورياً في استراتيجيتها الجارية لتزويد غالبية عروضها الأساسية بإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

2. ألفابت

تتحكم ألفابت الشركة الأم لمحركة البحث غوغل، ومجموعة متنوعة من الشركات التكنولوجية الأخرى مثل YouTube و DeepMind.

وتتمتع الشركة بمكانة قوية في مجال البحث على الويب، وتستفيد أيضاً من اتجاه تحول المؤسسات إلى الخدمات السحابية من خلال (Google Cloud Platform). كما حققت شركة DeepMind التابعة لها تقدماً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي العام، وهي منطقة لديها إمكانات هائلة لتغيير الألعاب.

3. هب سبوت

هب سبوت هي شركة رائدة في مجال برامج التسويق والمبيعات. استفادت بشكل كبير من التحول الرقمي، حيث ساعدت منصتها العملاء على جذب وتحويل زبائنهم بشكل أفضل.

وقد دمجت الشركة الذكاء الاصطناعي في أدواتها، ما يجعلها أكثر ذكاءً وقوة. على سبيل المثال، يستخدم مساعد المبيعات AI من HubSpot الذكاء الاصطناعي لتحديد العملاء المحتملين المناسبين والمساعدة في إغلاق الصفقات بشكل أسرع.