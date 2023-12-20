خصصت وزارة الداخلية مساعداً شخصياً لذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية من خلال استخدام أحدث التقنيات لتقديم خدماتها لهم.

وقالت الوزارة على لسان أحد مسؤوليها، “إن الخدمة ستتيح للمستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إلى خدمات الداخلية بشكل سريع”.

وأوضح الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري ، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، في كلمة له اليوم خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2023م بمدينة الرياض والتي أعلن فيها إطلاق الخدمة، أن الخدمة ستتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمات بشكل سريع، وبطريقة ميسّرة، تضمن تجربة مستخدم متميّزة.

حيث أطلقت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر خدمة المساعد الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستمكنهم من الوصول إلى خدمات منصة أبشر باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف المتقدّم على الأوامر الصوتية.

وتتماشى الخدمة المعلن عنها مع أهداف وزارة الداخلية في تعزيز تقدّم أعمال وإجراءات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات وإتاحتها لفئات المجتمع كافة.

تحت شعار مستقبلنا الآن؛ #ملتقى_الحكومة_الرقمية 2030 يشهد عدد من الإعلانات والإطلاقات في يومه الأول. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/3e1WecuLec — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 20, 2023