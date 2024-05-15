استقالة إيليا سوتسكيفر المؤسس الشريك في شركة أوبن إي آي بعد نزاع مع سام ألتمان

أعلن إيليا سوتسكيفر، أحد مؤسسي أوبن إي آي OpenAI عن استقالته من الشركة بعد أن سبق ودخل في نزاع مع سام ألتمان، وتمت وقتها تسوية خلافات شخصية ومنافسة شرسة بينه وبين التمان. وكان سوتسكيفر قد اتهم سام ألتمان بالهوس لإطلاق المنتجات بسرعة لأغراض تجارية لاتتماشى مع طبيعة الشركة.

لكن الشركة تحت قيادة سام ألتمان تحولت من مؤسسة غير ربحية إلى شركة تجارية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار أميركي بإشراف مجلس إدارة غير ربحي. وجرى تخفيض موارد الحوسبة لفريق عمل إيليا سوتسكيفر، الذي كان قد خصص لفريقه 20 في المئة من موارد الحوسبة الثمينة لتطوير الضوابط الأخلاقية للشركة مما ولد صراع بين ألتمان وسوتسكيفر.

ونشر إيليا الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية والأمريكية وهو من أصل روسي، على منصة إكس أنه قرر متابعة مشروع شخصي، قائلا:”بعد ما يقرب من عقد من الزمن، اتخذت قرارًا بترك أوبن إي آي. لم يكن مسار الشركة أقل من معجزة، وأنا واثق من أن أوبن إي آي ستبني الذكاء الاصطناعي العام الآمن والمفيد بإشراف مديريها الحاليين.” وأضاف بالقول:” أنا متحمس لما سيأتي بعد ذلك – وهو مشروع له معنى شخصي كبير بالنسبة لي وسأشارك تفاصيله في الوقت المناسب.”

وكانت أزمة حادة قد ضربت الشركة بإقالة سام ألتمان في نوفمبر العام الماضي حين قام 4 من أعضاء المجلس بإقالة سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي. ودامت الازمة 5 أيام مع حشد ألتمان موظفي الشركة البالغ عددهم 770 موظفا للضغط من أجل استقالة مجلس الإدارة وإعادة ألتمان إلى منصبه. ونجح ألتمان و عاد إلى الشركة يوم 21 نوفمبر، بعد أيام من المساومات على وظيفته وتشكيلة مجلس الإدارة.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the… — Ilya Sutskever (@ilyasut) May 14, 2024