فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآثارأخبار السعوديةأخبار عربية

مهرجان “الممالك القديمة”.. السعودية تستعرض تاريخ العلا

تستعد السعودية لإطلاق مهرجان الممالك القديمة الذي يقام في مدينة العلا التاريخية بالعديد من الفعاليات المبهرة للزوار.

فريق التحرير by فريق التحرير
مدينة العلا

يبدأ مهرجان الممالك لقديمة في المملكة العربية السعودية ضمن برامجها السياحية للعام الجاري، في مدينة العلا التاريخية.

ويستمر المهرجان في الفترة من 16 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، مع الكثير من الفعاليات التي صممت لإبهار الزوار.

ويهدف المهرجان إلى اكتشاف حضارات الممالك القديمة التي حكمت العلا في الماضي، واستعراض الشواهد الأثرية الشامخة منذ آلاف السنين في تجربة استثنائية بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن البرنامج الكثير من الجولات الاستكشافية، ومن بينها منطقة “الحِجر” التي تعد أولى مناطق التراث العالمي لليونسكو في السعودية.

وسيمنح المهرجان الزوار فرصة فريدة للتحليق في سماء العلا لمشاهدة آثارها وعراقتها من أعلى في تجارب مشاهدة مبهرة غير مسبوقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...