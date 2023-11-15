مهرجان “الممالك القديمة”.. السعودية تستعرض تاريخ العلا

يبدأ مهرجان الممالك لقديمة في المملكة العربية السعودية ضمن برامجها السياحية للعام الجاري، في مدينة العلا التاريخية.

ويستمر المهرجان في الفترة من 16 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، مع الكثير من الفعاليات التي صممت لإبهار الزوار.

ويهدف المهرجان إلى اكتشاف حضارات الممالك القديمة التي حكمت العلا في الماضي، واستعراض الشواهد الأثرية الشامخة منذ آلاف السنين في تجربة استثنائية بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن البرنامج الكثير من الجولات الاستكشافية، ومن بينها منطقة “الحِجر” التي تعد أولى مناطق التراث العالمي لليونسكو في السعودية.

وسيمنح المهرجان الزوار فرصة فريدة للتحليق في سماء العلا لمشاهدة آثارها وعراقتها من أعلى في تجارب مشاهدة مبهرة غير مسبوقة.