إقامة دبي: تجربة استثنائية خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2020

كشفت إقامة دبي عن مشاركتها في المعرض المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ سعيد في منصتها رقم S1-A1 والذي سيستمر 5 أيام في الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري عن تقديم حزمة من المشاريع المبتكرة لخدمة القطاع الخدمي والأمني والإداري منها مشروع “شابك” الذي يقدم باقة من خدمات الربط الرقمية لعدة جهات حكومية، وبرنامج دبي الإلكتروني للمستندات وهو عبارة عن موسوعة إلكترونية تحتوي على نماذج وصور مطابقة الأصل لكافة وثائق السفر والمستندات لمختلف دول العالم، ومشروع “منصتي” المعني بتقديم خدمات استشارية في المجالات الرقمية، ومشروع الجيل القادم من المنافذ (NBG) الذي سيمكن إنجاز إجراءات المغادرة والدخول خلال 10 ثواني. بالإضافة لنظام الإقامة الذهبية وغيرها من المشاريع والمبادرات الرقمية المبتكرة التي سيتم الكشف عنها خلال المعرض.

كما ستعقد إقامة دبي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 مؤتمراً افتراضياً بعنوان ” مكتب الاستشارات الرقمية ” على مدار الـ 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، يضم نخبة من المتحدثين بإقامة دبي وعدد من الخبراء والمستشارين لعرض التحديات التي تواجه مختلف المواضيع منها المخالفين، وقوانين دخول وإقامة الأجانب، ورحلة المسافرين في مختلف منافذ إمارة دبي وتجربة إقامة دبي خلال جائحة كوفيد -19.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مديرعام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على أهمية مشاركة إقامة دبي في المعرض بشكل سنوي، لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجهاتها نحو المكانة الريادية المرموقة التي وصلت إليها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية في مختلف القطاعات، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأضاف اللواء محمد المري إن جهود إقامة دبي الرامية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي وسعيها الدؤوب لخلق مبادرات ومشاريع ذكية وسباقة، مكنتها من الوصول إلى الريادة على مستوى الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، حيث سيشكل المعرض فرصة استثنائية لتسليط الضوء على عملية التحول الرقمي التي شهدتها إمارة دبي والجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسات والجهات الحكومية لتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي بشكل دائم، وتحقق السعادة والرفاهية للمجتمع.

ومن جانبه قال الرائد خالد بن مدية نائب مساعد المدير للخدمات الذكية بإقامة دبي إن رغم جائحة كوفيد-19 التي نمر بها إلا أن عملنا في إقامة دبي لم يتوقف واستمرينا رغم التحديات لوضع حلول استباقية لتخطي أي تحدي والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة. مضيفاً إن مشاركة الإدارة لهذا العام في المعرض ستكون مختلفة وفريدة من نوعها، حيث سيتمكن الزوارالمتواجدين خارج المعرض من الاطلاع على المشاريع التي تقدمها إقامة دبي كما وأنهم داخل المعرض، كما ستتيح لهم الفرصة للتحدث مباشرةً مع العارضين للإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالإقامة الذهبية وغيرها من المشاريع المعروضة التي تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين.