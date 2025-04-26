واتساب تكشف عن ميزة جديدة تعزز الخصوصية وتحمي المستخدمين

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تعرف بـ “خصوصية الدردشة المتقدمة” (Advanced Chat Privacy) في أحدث تحديث لتطبيقها في خطوة جديدة لتعزيز أمان وخصوصية مستخدميها،.

وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى توفير حماية أكبر للمحادثات الفردية والجماعية، خاصة تلك التي تضم أشخاصاً لا يعرفون بعضهم شخصياً، وهي تعد خطوة هامة نحو ضمان سرية المحتوى ومنع تسريبه أو استخدامه خارج التطبيق.

خصائص رئيسية لحماية المحادثات

تمنع الميزة الجديدة التي أطلقها تطبيق واتس أب المشاركين في الدردشة من تصدير محتوى المحادثة إلى تطبيقات أو منصات أخرى، مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات الملاحظات.

ويساعد هذا بشكل كبير في ضمان بقاء المحتوى محفوظاً داخل تطبيق واتساب فقط، مما يحافظ على خصوصية المحادثات.

كما تمنح الميزة الجديدة، من خلال تعطيل التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو، المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في الوسائط التي يتم حفظها على أجهزتهم، وهو ما يقلل من مخاطر تسريب أو حفظ المحتوى بشكل غير مقصود.

وتتيح هذه الخاصية تقييد استخدام محتوى المحادثات من قبل أدوات ميتا للذكاء الاصطناعي، مما يمنع تحليل الرسائل أو استخدامها في توليد الردود أو الصور، وبالتالي الحفاظ على خصوصية المحتوى.

واتساب.. خصوصية أكبر للمجموعات والمجتمعات

وتركّز شركة واتساب من خلال هذه الميزة الجديدة على ضمان خصوصية المحادثات في المجموعات التي تضم أفراداً لا يعرفون بعضهم شخصياً، مثل مجموعات العمل أو المجتمعات السكنية. ويعتبر هذا ضروريًا لحماية المعلومات من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.

كيفية تفعيل ميزة واتساب الجديدة “خصوصية الدردشة المتقدمة”

لتفعيل ميزة “خصوصية الدردشة المتقدمة”، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى “الإعدادات”.

اختر اسم المحادثة أو المجموعة المطلوبة.

انقر على “خصوصية الدردشة المتقدمة” لتفعيل الخصائص المطلوبة.

ميزة واتس آب الجديدة متوفرة الآن على التطبيق

أصبحت الميزة الجديدة التي طرحتها “واتس آب” متاحة عبر التحديث الأخير لتطبيق واتساب على الهواتف الذكية، وأكدت الشركة أنها ستستمر في تحسين هذه الميزة وتطوير إضافات أخرى للحفاظ على أمان وخصوصية مستخدميها في الأشهر القادمة.