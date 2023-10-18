السعودية تدشن شركة الاندماج البياني لتقنية المعلومات “فيوجن”

دشن منتدى التقنية الرقمية 2023 الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن إطلاقاته اليوم شركة الاندماج البياني لتقنية المعلومات “فيوجن” المختصة بتقديم الحلول الابتكارية للجهات الحكومية.

والتي أنشئت بتحالف بين مقدمي الخدماتstc” ” و”موبايلي” و”زين” وسجلت في مايو الماضي ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox.





وشهد المنتدى إطلاق الهوية الرسمية للشركة، حيث استعرض العضو المنتدب لـ”فيوجن” عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي على المنصة تطلعات الشركة ورؤيتها لأن تكون المركز الأساسي لجميع بيانات الاتصال بالمملكة، مبينا أنها تسعى لتوفير رؤى شاملة للجهات الحكومية من خلال جمع وتحليل البيانات من مزودي الخدمة الرئيسيين وتقديمها كبيانات مخصصة.





وبيّن الشامسي خلال عرضه أن الشركة ستقدم منتجات متعددة تشمل التحليلات الديموغرافية، والإحصاءات السكانية، ومعلومات عن حجم السكان، وكذلك الإحصائيات المرورية، ومسارات الطرق العامة والمواصلات العامة والمواقف، مشيرا إلى ما قدمته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من أدوار تمكينية ومحفزة من خلال البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox.





يشار إلى أن “شركة فيوجن” وقعت على هامش أعمال المنتدى مذكرتي تفاهم مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة، من أجل بحث سبل تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها.



سعيا لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها، شركة "فيوجن" توقع مذكرتي تفاهم مع @Saudi_MT و @HajMinistry على هامش أعمال #منتدى_التقنية_الرقمية 2023.



On the sidelines of the #DigitalTechForumKSA 2023, "Fusion” signed tow MoU with @HajMinistry and @Saudi_MT, to… pic.twitter.com/IOb5wQhA0I — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) October 18, 2023