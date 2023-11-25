في عالم اليوم أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، لقد وصل تطور تكنولوجيا الهاتف المحمول إلى نقطة أصبحت فيها الهواتف الذكية ليست مجرد أداة للاتصال، ولكنها أيضًا رمز للرفاهية والبذخ.

ومع إطلاق أحدث الموديلات وأكثرها تقدمًا، ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة بشكل كبير، مما جعل بعض هذه الأجهزة أغلى الهواتف المحمولة في العالم.

في هذا المقال سنعرف أكثر عن أغلى 10 هواتف محمولة متاحة اليوم، ونستكشف الميزات والإمكانيات التي تجعلها مميزة.

أغلى 10 هواتف في العالم

إذا كنت تعتقد أن هاتف iPhone الخاص بك، الذي يبلغ سعره على أقصى تقدير 1000 دولار، هو واحد من أغلى الهواتف في السوق، فعليك بالتفكير مرة أخرى، ففيما يلي نقدم لك قائمة بأغلى 10 هواتف محمولة في العالم:

فالكون سوبر نوفا أيفون 6 بينك دايموند – 48.5 مليون دولار أميركي

بلغ سعر الهاتف النقال فالكون سوبر نوفا أيفون 6 بينك دايموند حوالي 48.5 مليون دولار أميركي، وهو بالتالي يعتبر الهاتف النقال الأغلى في العالم.

تم تصنيع هذا الهاتف من الذهب عيار 24 قيراط، كما أنه مرصع بماسة وردية كبيرة في الخلف، مع بطبقة من البلاتين وحماية من الاختراق.

صممت شركة Falcon Luxury الهاتف بطرازين، الذهب الوردي والبلاتين، مع تفضيل العملاء للأول بسبب روعة تصميمه، الكاميرا الخلفية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل وهي محسنة لتلبية احتياجات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما كاميرا السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 1.2 ميجابكسل تلبي احتياجات المستخدمين، يأتي الهاتف مع ميزات أمان مثل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وقفل رمز المرور.

المالك الحالي للهاتف هي نيتا أمباني، زوجة رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أحد أثرى رجال الأعمال في آسيا.

ستيوارت هيوز Iphone 4S Elite Gold – 9.4 مليون دولار أميركي

أغلى ثاني هاتف هو iPhone 4s الذي صممه ستيوارت هيوز، وقد صمم إطاره بدقة من خشب الورد وتم تزيينه بـ 500 ماسة خالية من العيوب بإجمالي 100 قيراط، اللوحة الخلفية والشعار مصنوعان من الذهب عيار 24 قيراط ويحتوي شعار Apple على 53 ماسة.

زر الصفحة الرئيسية عبارة عن ماسة بوزن 8.6 قيراط ويأتي الهاتف مع ماسة بوزن 7.4 قيراط للاستبدال، ويأتي الجهاز في صندوق مصنوع من البلاتين مع قطع مصقولة من عظم الديناصورات الأصلي وأحجار نادرة تشمل الأوبال والبيترسيت والشارويت والكوارتز الروتيل وحجر الشمس النجمي.

ستيوارت هيوز أيفون 4 دايموند روز – 8 مليون دولار أميركي

ثالث أغلى هاتف هو iPhone 4 الذي تم تصميمه من قبل ستيوارت هيوز، يتضمن الهاتف ذهبًا ورديًا خالصًا ويحتوي على 500 ماسة يبلغ إجمالي وزنها ما يصل إلى 100 قيراط، ويتميز زر التشغيل بماسة وردية بوزن 7.4 قيراط.

تم تصميم الجزء الخلفي بشكل أنيق باستخدام الذهب الوردي، ويتميز بشعار Apple الشهير باللون الذهبي الوردي و53 ماسة إضافية، يأتي الهاتف في صندوق جرانيت رائع يزن 7 كجم ومبطن بجلد Nubuck العلوي، وهو واحد فقط من 2 في العالم.

جولدسترايكر أيفون 3 جي سوبريم – 3.2 مليون دولار أميركي

يعد واحداً من بين أغلى 10 هواتف محمولة في العالم، تم تصنيع إطار الهاتف يدويًا من البلاتين، وزين بـ 130 ماسة خالية من العيوب، كل منها تزن 0.75 قيراط، ويبلغ وزن الإطار الإجمالي 97.5 قيراط.

الجزء الخلفي من الهاتف مصنوع من 112 غرام من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، مكملاً بشعار Apple من الذهب الوردي و53 ماسة أخرى، لديه سعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت ومزود بمحفظة فاخرة.

أيفون 3 جي كينج- 2.5 مليون دولار أميركي

تم تصنيع هذا الهاتف الفاخر بواسطة بيتر ألويسون من مزيج من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط والذهب الأبيض والذهب الوردي، وتم زخرفة الخط الذهب الأبيض بشكل رائع بمجموعة مذهلة تتألف من 138 ماسة قطع رائعة، وهذا يعزز فخامته.

يكمن تطوير زر iPhone 3G King في رفع مستوى تصميم الهاتف من خلال استبدال زر الصفحة الرئيسية البلاستيكي القياسي بماسة نادرة وباهرة عيار 6.6 قيراط، متفوقًا حتى على ابتكار Aloisson السابق، وهو الهاتف الذكي المشفر الذي يبلغ قيمته 1.3 مليون دولار أمريكي، ويضمن له أن يكون واحدًا من أغلى الهواتف في العالم.

هاتف Diamond Crypto الذكي – 1.3 مليون دولار أميركي

تم تصميم الهاتف الذكي “دياموند كريبتو”، الذي كان في يوم من الأيام أغلى هاتف في العالم، من قبل بيتر ألويسون وتم إنشاؤه بواسطة شركة جي إس سي أنكورت الروسية، يتميز الجهاز بالبلاتين الصلب في صناعته، ويحمل شعارًا من الذهب الوردي، ويتميز زر التنقل الخاص به أيضًا بالذهب الوردي وتحتوي على 28 ماسة مستديرة.

يحتوي الهاتف الرائع على إجمالي 50 ماسة، منها 10 ماسات زرقاء نادرة، يتم صنع الخشب الموجود على جوانب الهاتف يدويًا من خشب أبنوس ماكاسار، يعتقد أن هذا الهاتف الذكي يستخدم “تقنية التشفير القوية” لضمان حماية المعلومات من الاختطاف والابتزاز التكنولوجي والابتزاز المالي والفساد من قِبل المسؤولين الحكوميين.

جولدفيش لو – 1 مليون دولار أميركي

يعتبر هذا الجهاز الهاتفي المكلف هو الأغلى من GoldVish، وقد تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى هاتف في العالم حصريا في وقت ما، هو مطلي بالذهب ومصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ويحتوي على 120 قيراطا من الألماس VVS-1.

قدم تصميم إيمانويل غويت الفني الماهر الحياة لهذا الهاتف الذي يقتصر على ثلاث وحدات فقط لأثرياء العالم، يتلألأ هذا الهاتف الفاخر بقوة وأناقة بفضل الذهب عيار 18 قيراط، ويتيح للمستخدم الاختيار بين الذهب الوردي أو الأصفر أو الأبيض.

جريسو الأقصر لاس فيغاس – 1 مليون دولار أميركي

تم تصميم هاتف جريسو لاس فيغاس جاكبوت من قبل المصمم الشهير جريسو، ويتميز بلوحة خلفية مصنوعة من خشب أفريقي يبلغ عمره أكثر من 200 عام، كما يمتاز بالماس الأسود في الواجهة وأكثر من 180 جرامًا من الذهب.

تم تزيين كل مفتاح على لوحة المفاتيح في الهاتف بحجر كريم من الياقوت، وتم إنتاج ثلاث هواتف فقط من هذا النوع، ولكل منها رقم فريد محفور عليها.

هاتف Goldvish Revolution بسعر – 488,150 دولار أميركي

تم تصنيع هاتف Goldvish Revolution من قبل شركة Goldvish السويسرية، يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأبعاد دائرية، ومصنوع من الذهب الوردي والأبيض ومرصع بالألماس، كما يحتوي على شاشة زجاجية مصنوعة من الياقوت وجلد فخم، ويتضمن الهاتف أيضًا ساعة تناظرية قابلة للفصل بتصميم فريد من تصميم فريدريك جوفينو.

يجمع الهاتف بين روعة الهاتف النقال الفاخر ووظيفة الساعة الميكانيكية في وحدة واحدة، تكمن فرادة هذا الهاتف الاستثنائي في محدودية إنتاجه، حيث تم تصنيع تسع وحدات فقط من هاتف GoldVish Revolution.

فيرتو سيجنتشر كوبرا – 310.000 دولار أميركي

يتميز هاتف Vertu هو Signature Cobra بثعبان ملفوف حول حوافه، وهو مكون من حجرين زمرد و439 ياقوتة، تم أيضًا ترصيع الهاتف بالذهب ويحتوي على عدد من الأحجار الكريمة الثمينة.

تم تصميمه بواسطة شركة بوشرون، وهي شركة مجوهرات فرنسية، وتم تجميعه يدويًا في المملكة المتحدة باستخدام 388 مكونًا، ومن المعروف أنه تم إنشاء فقط 8 وحدات من هذا الطراز من Vertu.