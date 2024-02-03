إصابة تؤجل نزال “حلبة النار” في موسم الرياض

أعلنت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، “موسم الرياض”، عن تأجيل النزال المرتقب بين الملاكمين تايسون فيوري وأوليكساندر أوزيك، المعروف بـ “حلبة النار“، بسبب إصابة فيوري خلال تدريباته في الرياض.



وقال رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في بيان صحفي حصلت عليه”أريبيان بزنس”، أن الإصابة التي تعرض لها فيوري فوق عينه اليمنى استدعت قرار التأجيل، مع التأكيد على استرداد قيمة تذاكر الحدث للجماهير.

وقد عبر آل الشيخ عن أسفه لتأجيل هذا الحدث الكبير الذي كان من المتوقع أن يشهد تنافساً قوياً في عالم الملاكمة.



كما نوه عبر حسابه “تم تأجيل بطولة الوزن الثقيل إلى إشعار آخر وسيتم استرداد قيمة التذاكر”.



كان من المقرر أن يُقام النزال في 17 فبراير، لكن الإصابة التي تعرض لها فيوري تتطلب فترة راحة وعلاج، مما أدى إلى تأجيل الحدث إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه بمجرد تحديده.



من جهته، عبّر تايسون فيوري عن حزنه لتأجيل النزال بعد استعداده الطويل لهذا الحدث الرياضي الكبير. وأكد أنه سيتعافى وسيستعد بكل قوة للموعد الجديد، مقدمًا اعتذاره للمشجعين وجميع الفاعلين في هذا الحدث.



يعكس هذا القرار الحكيم حرص السعودية على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة في الفعاليات الرياضية. وفي ظل التحديات الصحية التي يواجهها العالم، يظهر التفهم الشديد لهذا القرار من قبل عشاق الملاكمة والجمهور الذين يدركون أهمية الحفاظ على صحة الرياضيين.





نظراً لإصابة الملاكم تايسون فيوري…نتمنى له الشفاء العاجل… تم تأجيل بطولة الوزن الثقيل #RingOfFire إلى إشعار آخر وسيتم استرداد قيمة التذاكر لكم❤️



سنوافيكم بمزيد من المعلومات قريباً #BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/IjsC0XJWss — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 2, 2024