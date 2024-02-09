نهائي كأس آسيا 2023: معركة ملحمية بين قطر والأردن على عرش القارة

بعد أسابيع من المنافسات الحامية، وصلت مسابقة كأس آسيا 2023 لكرة القدم إلى ذروتها مع نهائي يجمع بين اثنين من المنتخبات العربية، هما قطر صاحبة الضيافة وحاملة اللقب، والأردن التي قدم منتخبها آداءً أذهل المتابعين.

من سيحصد لقب بطل كأس آسيا2023؟ هل ستتمكن قطر من الاحتفاظ باللقب الذي فازت به عام 2019؟ أم أن الأردن ستنتزعه للمرة الأولى في تاريخها من قلب الدوحة.

الطريق إلى نهائي كأس آسيا 2023

تصدرت قطر المجموعة الأولى، بعد 3 انتصارات على لبنان 3-0، وطاجكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0.

وفي دور الـ16 تجاوز منتخب قطر نظيره الفلسطيني 2-1، واحتاج في ربع النهائي ركلات الترجيح لتحسم تأهله على حساب أوزباكستان 3-2 بعد تعادلهما 1-1.

وفي نصف النهائي عانى صاحب الأرض أمام إيران، لكنه نجح في الامتحان وفاز 3-2.

في المقابل، تأهل الأردن من المركز الثالث للمجموعة الخامسة، بعد فوز كبير على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة أمام البحرين 0-1.

ولعب النشامى في ثمن النهائي أمام العراق وخطفوا الفوز في الوقت بدل عن ضائع 3-2، بعدما كانوا خاسرين حتى الدقيقة 90+5 1-2.

وفي ربع النهائي، فاز المنتخب الأردني على طاجكستان بهدف دون مقابل، ليتواجه مرة أخرى مع كوريا الجنوبية، لكنه نجح هذه المرة بالفوز بهدفين نظيفين.

ملعب المباراة النهائية لكأس آسيا 2023

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل مساء السبت 10 شباط/فبراير الجاري في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية والدوحة، 19:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت مصر.

وستُقام المباراة وسط أجواء احتفالية رائعة، حيث تمّ تجهيز ملعب لوسيل بشكل استثنائي لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

النهائي العربي الثالث

وسيكون النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات، وتوّج بها منتخب السعودية بفوزه على صاحب الأرض بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. ونسخة 2007، التي أقيمت في إندونيسيا، وفاز بلقبها المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي بهدف دون مقابل سجل أسطورة أسود الرافدين يونس محمود.

إحصائيات المنتخبين في كأس آسيا 2023

قطر

5 انتصارات وتعادل وحيد.

سجل 11 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

أفضل هداف: أكرم عفيف (5 أهداف).

الأردن:

4 انتصارات وتعادل وخسارة.

سجل 12 هدفاُ وتلقت شباكه 5 أهداف.

أفضل هداف: يزن النعيمات وموسى التعميري (3 أهداف)

إحصائيات كأس آسيا عبر التاريخ

17 بطولة أقيمت منذ عام 1956.

7 منتخبات فازت باللقب.

10 منتخبات عربية شاركت في البطولة.

4 منتخبات عربية فازت باللقب هي: السعودية، الكويت، العراق، قطر.