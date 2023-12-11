كأس العالم للأندية 2023.. كل ما تريد معرفته

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم بنسختها العشرين في مدينة جدة السعودية بمشاركة 7 فرق، وتستمر حتى يوم الجمعة 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويشارك في كأس العالم للأندية أبطال القارات، وهم: مانشستر سيتي الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وفلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوراوا ريدز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا) بالإضافة إلى اتحاد جدة المضيف وبطل الدوري السعودي.

ويخوض الاتحاد أولى مباريات المسابقة حيث يواجه أوكلاند سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبحسب الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن الطاقة الاستعابية لملعب الجوهرة المشعة تزيد عن 65 ألف مشجع كما يحتوي على أمكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، وقد بلغت كلفة تشييده مليار يورو.

كما يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل الذي تبلغ سعته 27 ألف مقعد، عدة مباريات من البطولة منها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ما نظام كأس العالم للأندية 2023؟

ستكون هذه النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية التي تقام بظام يشارك فيه 7 فرق تمثل قارات العالم، قبل أن تتحول إلى بطولة تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقاً.

وبحسب النظام الحالي تلعب مباراة واحدة في الدور الأول، ستجمع وفقاً للقرعة أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا) مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وصاحب الضيافة.

ينتقل الفائز بينهما للدور الثاني حيث يواجه الأهلي المصري (بطل إفريقيا)، كما تلعب مباراة أخرى تجمع بين أوراوا ريدز الياباني (بطل آسيا) وليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف).

ويتأهل الفريقان الفائزان في الدور الثاني إلى نصف النهائي حيث يلعب مع الفائز من مباراة الدور الثاني الأولى، فيما يلعب الفائز بين أوراوا وليون مع فلومينينسي البرازيلي (بطل الكونمبول).

ثم يقام النهائي بين الفائزين في المربع الذهبي، كما تقام مباريات لتحديد المراكز من الثالث وحتى السابع.

النظام الجديد

قرر الفيفا في كونغرس عام 2017 توسعة المشاركة في كأس العالم للأندية لتشمل 32 فريقاً على أن تلعب كل 4 سنوات، بعد مقترح تقدم به رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو، وكان من المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام عام 2021، لكن ظروف انتشار جائحة “كوفيد-19” غير جدولة البطولة وأرجأها للنسخة المقبلة.

ووفقاً للنظام الجديد ستتكون المسابقة من: الفائزين بدوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال إفريقيا والكونكاكاف في المواسم الأربعة السابقة وأفضل ثمانية فرق في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأفضل فرقين في ترتيب اتحاد أميركا الجنوبية خلال الفترة نفسها، وممثل عن قارة أوقيانيا والفريق المضيف.

ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من الصيغة الجديدة عام 2025 في الولايات المتحدة الأميركية.

تاريخ كأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1999 تعويض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال التي كانت تقام بين بطلي قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، ببطولة تجمع أبطال الاتحاد القارية في كل عام.

وأقيمت النسخة الأولى من المسابقة الجديدة عام 2000، لكنها توقفت خلال السنوات الثلاث التالية لأسباب مالية اسفرت عن انهيار الشركة التسويقية التابعة للفيفا. وعادت المسابقة من جديد عام 2005 وبقيت متواصلة حتى النسخة الأحالية التي تعد الأخيرة بالنظام الحالي.

الكأس

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المصممة الإنكليزية جاين باول لتصميم الكأس التي تمنح لبطل كأس العالم للأندية عام 2005.

ويزن الكأس 5.2 كلغ، ويبلغ ارتفاعه 50 سنتم. وهو مصنوع من النحاس الأصفر والفضة ومعادن أخرى مثل الألمنيوم والكروم والروديوم وطليت القاعدة بالذهب.

ووفقاً لما كتبه الفيفا على موقعه فإن تصميم الكأس يُظهر 6 أعمدة دلالة على القارات الست وعمود سابع، يشير للفريق الفائز بالبطولة. وتحمل هذه الأعمدة الكرة الأرضية في شكل كرة قدم، وهو ما يعد تقليداً مألوفاً في جميع كؤوس مسابقات الفيفا. وكتب على قاعدة الكأس عبارة “كأس العالم للأندية”.

الجوائز

يوزع الفيفا عدة جوائز خلال كأس العالم للأندية هي:

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة

الكرة الفضية لثاني أفضل لاعب

الكرة البرونزية لثالث أفضل لاعب

لاعب المباراة – لصاحب أفضل أداء في كل مباراة خلال البطولة

جائزة اللعب النظيف، وهي تمنح للفريق صاحب أفضل سجل للعب النظيف (أقل بطاقات صفراء وحمراء).

وبالإضافة إلى ذلك ينال لاعبو الفريق البطل ميداليات ذهبية، بينما يحصل اصحاب المركز الثاني والثالث على ميداليات فضية وبرونزية توالياً.

الجوائز المالية

وفقاً لموقع الفيفا، ينال جميع المشاركين في السمابقة جوائز مالية بحسب الجدول التالي:

المركز الجائزة البطل 5 ملايين دولار الوصيف 4 ملايين دولار المركز الثالث 2.5 مليون دولار المركز الرابع 2 مليون دولار المركز الخامس 1.5 مليون دولار المركز السادس مليون دولار المركز السابع نصف مليون دولار

إحصاءات

الفريق الأكثر مشاركة: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) 11 مرة

الفريق الأكثر فوزاً باللقب: ريال مدريد (إسبانيا) 5 مرات

اللاعب الأكثر فوزاً باللقب: توني كروس (ألمانيا) 6 مرات

الفريق الأكثر خوضاً للمباريات: الأهلي (مصر) 22 مباراة

اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات: حسن الشحات (مصر) 12 مباراة

الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف: (ريال مديد -إسبانيا) 40 هدفاً

اللاعب الأكثر تهديفاً: كريستيانو رونالد (البرتغال) 7 أهداف

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

الدور الأول:

المباراة الموعد التوقيت الملعب الاتحاد – أوكلاند سيتي الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر 21:00 مدينة الملك عبد الله الرياضية

الدور الثاني:

المباراة الموعد التوقيت الملعب ليون – أوراوا ريدز الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر 17:30 استاد الأمير عبد الله الفيصل الأهلي- الاتحاد أو أوكلاند الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر 21:00 مدينة الملك عبد الله الرياضية

الدور نصف النهائي:

المباراة الموعد التوقيت الملعب فلومينينسي- الفائز من مباراة الأهلي الإثنين 18 كانون الأول/ديسمبر 21:00 مدينة الملك عبد الله الرياضية ليون أو أوراوا – مانشستر سيتي الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 21:00 مدينة الملك عبد الله الرياضية

مباراة تحديد المركز الثالث:

المباراة الموعد التوقيت الملعب مباراة المركز الثالث الجمعة 22 كانون الأول/ديسمبر 17:30 استاد الأمير عبد الله الفيصل

موعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2023

المباراة الموعد التوقيت الملعب نهائي كأس العالم للأندية 2023 الجمعة 22 كانون الأول/ديسمبر 21:00 مدينة الملك عبد الله الرياضية

ملاحظة كل مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

ستكون قنوات SSC صاحبة حقوق نقل كأس العالم للأندية 2023 هي الجهة الوحيد القادرة على بث مباريات البطولة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك دول الخليج العربي.

كما يمكن متابعة المباريات عبر البث التدفقي لشبكة SSC عبر الانترنت بجودة عالية او عبر باقة الرياضة في تطبيق “شاهد VIP”.

سجل الفرق الفائزة بكأس العالم للأندية

يعد ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة بعدما أحرزه في خمس مناسبات، يأتي بعده غريمه التقليدي مواطنه برشلونة بثلاث مرات ثم كورينثيانز البرازيل وبايرن ميونيخ الألماني بمرتين لكل واحد منهما.

وفي ما يلي سجل الأبطال:

الفريق البطل ريال مدريد (إسبانيا) 5 مرات (2014، 2016، 2017، 2018، 2022) برشلونة (إسبانيا) 3 مرات (2009، 2011، 2015) كورينثيانز (البرازيل) مرتان (2000، 2012) بايرن ميونيخ (ألمانيا) مرتان (2013، 2020) ليفربول (إنكلترا) مرة واحدة (2019) تشيلسي (إنكلترا) مرة واحدة (2021) ساو باولو (البرازيل) مرة واحدة (2005) إنترناسيونال (البرازيل) مرة واحدة (2006) ميلان (إيطاليا) مرة واحدة (2007) مانشستر يونايتد (إنكلترا) مرة واحدة (2008) إنتر ميلان (إيطاليا) مرة واحدة (2010)

سجل الدول المضيفة لكأس العالم للأندية

السنة الدولة المضيفة المدن المضيف البطل 2000 البرازيل ريو دي جانيرو، ساو باولو كورينثيانز (البرازيل) 2005 اليابان طوكيو، تويوتا، يوكوهاما ساو باولو (البرازيل) 2006 اليابان طوكيو، تويوتا، يوكوهاما إنترناسيونال (البرازيل) 2007 اليابان طوكيو، تويوتا، يوكوهاما ميلان (إيطاليا) 2008 اليابان طوكيو، تويوتا، يوكوهاما مانشستر يونايتد (إنكلترا) 2009 الإمارات أبوظبي برشلونة (إسبانيا) 2010 الإمارات أبوظبي إنتر ميلان (إيطاليا) 2011 اليابان تويوتا، يوكوهاما برشلونة (إسبانيا) 2012 اليابان تويوتا، يوكوهاما كورينثيانز (البرازيل) 2013 المغرب مراكش، أغادير بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2014 المغرب مراكش، أغادير ريال مدريد (إسبانيا) 2015 اليابان تويوتا، يوكوهاما برشلونة (إسبانيا) 2016 اليابان أوساكا، يوكوهاما ريال مدريد (إسبانيا) 2017 الإمارات أبوظبي ريال مدريد (إسبانيا) 2018 الإمارات أبوظبي ريال مدريد (إسبانيا) 2019 قطر الدوحة ليفربول (إنكلترا) 2020 قطر الدوحة بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2021 الإمارات أبوظبي تشيلسي (إنكلترا) 2022 المغرب الرباط، طنجة ريال مدريد (إسبانيا)