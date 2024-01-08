جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية المشاهدة

يخوض منتخب مصر منافسات مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تنطلق السبت في كوت ديفوار وهو يمني نفسه بالعودة إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2010 والثامنة في تاريخه.

ويعد المنتخب المصري الأكثر فوزاً بلقب البطولة القارية 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويسعى الفراعنة إلى تعويض خسارة نهائي النسخة الأخيرة أمام السنغال بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل 0-0، والغياب عن مونديال قطر 2022.

ويعتبر منتخب مصر مرشحاً دائماً للفوز باللقب لاسيما في ظل وجود لاعبين أمثال محمد صلاح النجم الساطع في الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وغيرهم من النجوم البارزين على الساحة المحلية.

وفي التقرير التالي يمكنكم التعرف على جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية مشاهدتها والقنوات الناقلة.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

أوقعت القرعة “الفراعنة” في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

يواجه منتخب “الفراعنة” في مباراته الأولى موزمبيق مساء الأحد 14 كانون الثاني/يناير في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت الرباط.

ويلعب المباراة الثانية أمام غانا الخميس 18 كانون الثاني/يناير عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت الرباط.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات أمام منتخب الرأس الأخضر،ليل الإثنين 22 كانون الثاني/يناير عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت الرباط.

المباراة الموعد التوقيت مصر – موزمبيق 14 كانون الثاني/يناير 2024 20:00 مصر – غانا 18 كانون الثاني/يناير 2024 23:00 مصر – الرأس الأخضر 22 كانون الثاني/يناير 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

تشكيلة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

استدعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا 27 لاعبا لتمثيل الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 على رأسهم محمد صلاح، لكنه استبعد ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- ياسر إبراهيم- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية – أحمد سيد “زيزو”- مهند لاشين – محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن “تريزيغيه”- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم “كهربا”- أحمد حسن “كوكا”.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستكون مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم، منقولة على قنوات مجموعة “beIN Sports” القطرية كونها الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي للعبة. لكن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين الطرفين وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد سيفسخ الاتفاق.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، تم منح محطات محلية لنقل البطولة. وستنقل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بنقل المباريات عبر قنواتها، وكذلك بالنسبة لـOnTime Sports في مصر والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.

كما يمكن مشاهدة البطولة عبر الكثير من المحطات العالمية التي ستنقل المباريات عبر قنواتها كونها تعد من المسابقات الكبرى في عالم كرة القدم، باعتبار أن العديد من اللاعبين المشاركين هم من نجوم الصف الأول في أندية أوروبية وعالمية كبيرة، مثل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.