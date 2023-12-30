تأجيل مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي لهذا السبب!!

تم تأجيل مباراة الاتحاد والطائي بسبب عدم قدرة بعثة الاتحاد على السفر إلى حائل، وسيتم تحديد موعد جديد بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي عن قرار تأجيل مباراته المقررة اليوم السبت أمام الطائي في إطار الجولة 19 من دوري روشن السعودي للموسم 2023-2024 وذلك نظرًا لتدهور الأحوال الجوية.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” أن بعثة الفريق عادت إلى مدينة جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد جديد للمباراة.

تأجيل مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

كان من المفترض أن تجمع المباراة بين الاتحاد والطائي مساء اليوم السبت، وهي جزء من منافسات الجولة 19 لدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023/2024.

ويغيب عن صفوف الاتحاد العديد من لاعبيه، بما في ذلك نجمه كريم بنزيما وقلب الدفاع فيليبي لويز بسبب الإصابة، بالإضافة إلى سفر عدد من اللاعبين إلى بلدانهم وغياب فابينيو بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة.

تأجيل مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، محققًا 8 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم.

نتائج الإتحاد في الفترة الأخيرة

خسر الإتحاد أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الإتحاد من النصر بخماسية مقابل هدفين وسجل أهداف فريق النصر كل من كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19، و68، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 38، وساديو ماني هدفين في الدقيقتين 75، و82، فيما سجل هدفي اتحاد جدة عبدالرزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 14، و51.

وخسر أمام الرائد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية .