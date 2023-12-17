يقود كلا من مارسيلو وكينو تشكيل فريق فلومينينسي البرازيلي أمام فريق الأهلي المصري في مباراة نصف النهائي بكاس العالم للأندية 2023.

وتقام المباراة غداً الإثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

وسوف يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مانشستر سيتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني في النهائي يوم الجمعة المقبلة.

ويستهدف مارسيلو مدافع ريال مدريد السابق لقبه الخامس في المسابقة بعد فوزه أربع مرات مع العمالقة الإسبان قبل أن يعود إلى بلاده للانضمام إلى الفريق البرازيلي في فبراير.

وقال في تصريحات لموقع الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنه يحلم بالفوز باللقب الخامس بفريق طفولته فلومينينسي مشيراً بالأندية التي تلعب في البطولة خاصة نادي مانشستر سيتي الذي يراه من أقوى الأندية في العالم بالوقت الحالي.

تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

حارس المرمى: فابيو

خطع الدفاع: مارسيلو – فيليبي ميلو – نينو

خط الوسط: مارتينيلي – أندري – باولو جانسو – – جوجا

خط الهجوم: كينو – جهون أدرياس – جيرمان كانو

ما التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

حارس المرمة: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل “كوكا” – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود “كهربا” – بيرسي تاو

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

اليوم: الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023

الملعب: على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

المباراة : نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

الموعد : الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

قنوات SSC السعودية

البث المباشر لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

سيكون البث المباشر متاح على تطبيق “شاهد VIP”.

وكان الأهلي المصري فاز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي.