السعودية تتأهل لكأس العالم 2026

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقبلة والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا عقب التعادل مع المنتخب العراقي سلبياً في مباراة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

واحتضن ملعب الإنماء في مدينة جدة، مباراة #السعوديه_العراق اليوم الثلاثاء، ضمن #تصفياتكاسالعالم2026

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة السعودية ضد العراق على الرغم من محاولات لاعبي العملاقين لإحراز الأهداف.

ويواصل المنتخب السعودي بهذا التعادل تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، بالإضافة إلى أفضلية الأهداف المسجلة عن العراق، وضمن حجز مقعد التأهل إلى كأس العالم 2026 القادم، وللمرة السابعة في تاريخ الخُضر.

بينما يواجه #المنتخب_العراقي شقيقه الإماراتي وصيف المجموعة الأولى، في نهائي ملحق آسيا لكأس العالم 2026.

وسيتأهل الفائز في مباراة العراق والإمارات إلى منافسات الملحق العالمي.

وكانت المنتخب السعودي في حاجة للفوز أو التعادل أمام منتخب العراق، من أجل حسم التأهل المباشر إلى مونديال 2026 لينجح النسور الخضر في التعادل وحجز مقعد في المونديال المقبل.