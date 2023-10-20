الإمارات.. هندي يربح 25 ألف درهم شهريا لمدة 25 سنة

مواطن هندي يربح راتب بقيمة 25 ألف درهم لمدة 25 سنة متتالية، أي ما يعادل 7.5 مليون درهم إماراتي.

أعلن اليوم الجمعة موقع emirates draw (قرعة الإمارات) على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي فوز المواطن الهندي “ماغيش كومار ناتاراجان” في مسابقة Fast 5 كأول فائز بالجائزة الكبرى العالمية.

وكان كومار قد سجل في موقع قرعة الإمارات ليشترك في مسابقة Fast 5 بمبلغ 25 درهم فقط ليحصل على تذكرة بها 5 أرقام ترشحه للفوز بالجائزة لاحقا.

وقال حساب موقع emirates draw الذي ينطلق من دبي عبر حسابه على الفيسبوك إن كومار الذي يعيش خارج الإمارات قام بتحويل 25 درهما إلى 25000 درهم شهريا على مدار الـ 25 عاما المقبلة من خلال مطابقة الـ 5 أرقام التي بحوذته مع الرقم الفائز الذي تم الإعلان عنه.

ودعا حساب قرعة الإمارات المهتمين بالمشاركة في بيان جاء خلاله: “قد تكون أنت التالي! احصل على تذكرتك الآن للحصول على فرصة للفوز بجوائز كبيرة معنا”.

وفي الهند نقل موقع ndtv عن كومار قوله :”واجهت الكثير من التحديات في حياتي وأثناء دراستي، وساعدني الكثير من الناس في المجتمع على إكمال تعليمي”.

وأضاف كومار: “حان الوقت لرد الجميل للمجتمع سأضمن أن مساهمتي في المجتمع تصل إلى المحتاجين”.

وقضى ناتاراجان معظم حياته في أمبور، تاميل نادو وعمل لمدة أربع سنوات في المملكة العربية السعودية من عام 2019 إلى وقت سابق من هذا العام.

وختم الفائز الأول: “إقامتي في السعودية مهدت الطريق لمعرفتي بموقع قرعة الإمارات، وتأكد الفوز عندما أجرى مسئوولو قرعة الإمارات المكالمة التي غيرت حياتي”.